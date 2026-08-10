Илон Маск заявил, что все автомобили будут оснащены Starlink

·42·Технологии
Илон Маск заявил, что все автомобили будут оснащены Starlink

В будущем ожидается, что все автомобили в мире будут обеспечены глобальной связью через космическую интернет-сеть, а технологии SpaceX сыграют в этом процессе решающую роль. По данным издания иксбт.ком, миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем каждый автомобиль будет оснащён системой Starlink. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Пока предприниматель не уточнил, относится ли эта возможность только к транспортным средствам, выпускаемым на заводах Tesla, или охватит весь автомобильный рынок. Однако, по его мнению, именно Starlink являетсяединственным способом обеспечить миллиарды транспортных средств высокоскоростным интернетом.

Дизайн и технические решения нового поколения

Поводом для этого заявления стали фотографии, сделанные во время испытаний роботакси Tesla Кйберкаб. На этих автомобилях заметен новый вариант терминала Starlink, установленный необычным образом. В отличие от прежнего громоздкого и сразу бросающегося в глаза оборудования, новая спутниковая антенна почти не выступает из корпуса.

Антенна скрыта под специальной крышкой золотистого цвета, которая идеально сочетается с внешним видом автомобиля. По словам экспертов, такое дизайнерское решение в будущем обеспечит эстетические и аэродинамические преимущества при массовом производстве технологии.

Глобальное значение

В настоящее время для подключения автомобилей к интернету в основном используются сети традиционных операторов мобильной связи. Однако в районах с ограниченным покрытием, включая пустыни, горные местности и отдалённые сёла, качество связи резко снижается. Интеграция сети Starlink в автомобили может полностью устранить зависимость от наземных станций.

Эта технология ускорит обмен данными между миллиардами автомобилей и повысит безопасность систем автономного управления. Особенно важную роль спутниковый интернет будет играть при передаче в реальном времени информации о пробках, изменениях погоды и чрезвычайных ситуациях на дорогах.

StarlinkИлон МаскTeslaАвтомобилиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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