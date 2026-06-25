Швейцария обыграла Канаду, Босния оказалась сильнее Катара

В группе B начались матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Сборная Швейцарии обыграла одного из хозяев турнира, Канаду, со счетом 2:1, укрепив свое лидерство в группе.

В первом тайме счет не был открыт. Однако после перерыва Швейцария нарастила темп. На 46-й минуте Рубен Варгас вывел его команду вперед, а на 57-й минуте Манзамби довел преимущество до двух мячей.

Канада сократила отставание на 76-й минуте благодаря голу Джонатана Дэвида. Несмотря на это, хозяева не смогли изменить счет до конца встречи и потерпели поражение. Таким образом, Швейцария заняла первое место в группе с 7 очками, а Канада осталась на второй строчке с 4 очками.

ЧМ-2026. Группа B, 3-й тур

Швейцария — Канада — 2:1

Голы: Варгас, 46; Манзамби, 57 — Дэвид, 76.

Швейцария: Кобель, Джейк, Эльведи, Аканжи, Родригес, Фройлер, Джака, Манзамби, Су, Варгас, Эмболо.

Канада: Крепо, Джонстон, де Фугеролль, Корнелиус, Ларею, Бьюкенен, Шунье, Салиба, Ахмад, Дэвид, Ларин.

В матче за третье место в группе Босния и Герцеговина разгромила Катар со счетом 3:1. На 29-й минуте встречи счет открыл Алябегович. Спустя пять минут Аль-Бурайк забил в свои ворота.

Катар сократил счет на 43-й минуте после гола Аль-Хайдоса. Однако на 80-й минуте Махмич забил третий мяч, обеспечив победу Боснии.

Этот матч имел особое значение для капитана сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко. Опытный нападающий провел свой 150-й матч в составе национальной команды.

Босния и Герцеговина — Катар — 3:1

Голы: Алябегович, 29; Аль-Бурайк, 34 — автогол; Махмич, 80 — Аль-Хайдос, 43.

Босния и Герцеговина: Васил, Раделич, Катич, Малич, Колашинац, Байрактаревич, Шунич, Башич, Алябегович, Демирович, Джеко.

Катар: Абунада, Педро, Хухи, Лайе, Аль-Бурайк, Абдулсалом, Фатхи, Будиаф, Аль-Хайдос, Эдмилсон, Афиф.

По итогам тура Швейцария заняла первое место в группе с 7 очками, Канада — второе с 4 очками. Босния и Герцеговина также набрала 4 очка, но из-за дополнительных показателей осталась на третьей позиции. Катар завершил групповой этап на последнем месте с 1 очком.