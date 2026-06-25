Дубль Винисиуса: Бразилия разгромила Шотландию (видео)

В 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии уверенно обыграла Шотландию со счетом 3:0. Винисиус Жуниор оформил дубль, а Неймар вышел на замену в концовке встречи.

Бразилия начала матч очень активно и уже на 7-й минуте открыла счет. Винисиус поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. В добавленное к первому тайму время он забил снова, оформив личный дубль.

На 60-й минуте Матеус Кунья забил третий мяч, фактически решив исход игры. На 76-й минуте вместо него на поле вышел Неймар. Бразилия сохранила преимущество до конца матча и одержала очередную победу.

По итогам этого результата Бразилия заняла первое место в группе «S» с 7 очками. Шотландия же осталась на третьей строчке с 3 очками.

ЧМ-2026. Группа «S», 3-й тур

Шотландия — Бразилия — 0:3

Голы: Винисиус, 7, 45+3; Кунья, 60.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Хендри, Робертсон (Тирни, 46), Мактоминей, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Дук, Шенкланд.

Бразилия: Алиссон, Данилу, Магальяйнс, Маркиньос, Сантос (Сандро, 82), Каземиро (Фабиньо, 65), Гимарайнс, Пакета (Мартинелли, 66), Райан, Винисиус, Кунья (Неймар, 76).