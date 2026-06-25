Винисиус в третий раз подряд стал лучшим игроком матча

·51·Спорт
Винисиус в третий раз подряд стал лучшим игроком матча

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Шотландии.

В игре, завершившейся победой Бразилии со счетом 3:0, вингер «Реала» оформил дубль, дважды поразив ворота соперника уже в первом тайме. Его активные действия оказали сильное давление на защиту Шотландии и сыграли ключевую роль в исходе встречи.

Статистические показатели также подтвердили доминирование Винисиуса в матче. Он нанес 10 ударов по воротам и выполнил 25 из 30 передач, что составило 83% точности.

Кроме того, бразильский футболист 13 раз касался мяча в штрафной площади соперника, что стало самым высоким показателем среди игроков обеих команд.

Примечательно, что Винисиус в третий раз подряд был признан лучшим игроком в матчах сборной Бразилии. Ранее он получал эту награду после ничьей 1:1 с Марокко, а также победы над Гаити со счетом 3:0.

Для справки: Винисиус Жуниор забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 3 матчах в рамках ЧМ-2026. Таким образом, он становится одним из самых ярких игроков турнира.

Винисиус ЖуниорБразилияРеал МадридШотландияМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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