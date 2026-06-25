Анчелотти: «Бразилия теперь играет как настоящая команда»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру своей команды после победы над Шотландией со счетом 3:0 в 3-м туре группового этапа чемпионата мира.

Итальянский специалист отметил, что бразильские футболисты теперь действуют на поле как единое целое. Именно это было одной из основных задач, поставленных перед тренерским штабом.

«Сейчас мы играем как настоящая команда. Это было нашей главной целью. Конечно, мы еще не идеальны, и есть аспекты, которые нужно улучшить. Например, мы можем действовать быстрее в моменты, когда контроль мяча находится у нас», — сказал Анчелотти.

Главный тренер Бразилии не скрыл, что доволен значительным прогрессом команды в ходе турнира. По его мнению, именно такая сплоченная и сильная команда необходима для достижения успеха в плей-офф.

«Я рад, потому что команда заметно прибавила и сейчас выглядит очень сильно. Быть крепкими в стадии плей-офф очень важно. Именно такая команда у нас сейчас есть», — добавил тренер.

Анчелотти отметил, что по сравнению с первым матчем группового этапа в игре футболистов стало больше позитивных изменений.

«По сравнению с первой игрой количество наших ошибок сократилось, темп игры вырос, а эффективность в атаке улучшилась», — заявил он.

Для справки: сборная Бразилии набрала 7 очков в групповом этапе. Заняв первое место в группе С, бразильцы обеспечили себе выход в плей-офф.