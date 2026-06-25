Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн сегодня считается одной из ярчайших звезд мирового футбола, однако его стиль капитанства вызывает множество споров. Бывший футболист Гари Паллистер в интервью Goal.com проанализировал лидерские качества Кейна, сравнив его с легендарными капитанами прошлого. Об этом Goal.com сообщает .

По мнению Паллистера, Гарри Кейн не из тех лидеров, кто будет кричать на поле или постоянно раздавать указания партнерам. Он стремится подавать пример своими действиями и профессионализмом. Этот стиль в корне отличается от «вокального» лидерства таких личностей, как легенда «Челси» Джон Терри или бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Кейн предпочитает фокусироваться на своей главной задаче — забивании голов, нежели поддаваться эмоциям в раздевалке или на поле.

Философия капитанства: практика важнее слов

В футболе не существует единого шаблона выполнения обязанностей капитана. Если одни лидеры ведут команду вперед за счет психологического давления, то такие игроки, как Кейн, вдохновляют партнеров своим мастерством. На данный момент форвард, забивший 81 гол за сборную Англии, близок к тому, чтобы обновить рекорд Питера Шилтона (125 матчей). Паллистер подчеркнул, что именно результаты Кейна являются главной мотивацией для команды.

Тем не менее, специалист отметил, что капитанская повязка больше подходит игрокам центра поля. По его словам, центральный защитник или полузащитник имеет возможность видеть всё поле. «Я считаю, что если в команде нет другого достойного кандидата, повязка отдается нападающему. В идеале же эту роль должны выполнять футболисты центральной зоны, контролирующие темп игры, такие как Рой Кин или Патрик Виейра», — говорит Паллистер.

Томас Тухель и чемпионат мира 2026 года

Для Томаса Тухеля, недавно назначенного главным тренером сборной Англии, чемпионат мира 2026 года станет главным испытанием. Рассуждая о том, что Кейн будет участвовать в этом турнире в качестве капитана, Паллистер поразмышлял о том, как выбор тренера повлияет на атмосферу в команде. Тот факт, что Кейн забил 61 гол в прошлом сезоне за «Баварию», свидетельствует о том, что его спортивная форма по-прежнему находится на высоком уровне.

Для футбольных болельщиков из Узбекистана стиль Кейна также является интересной темой, так как и в нашей национальной сборной вопросы капитанства часто ложатся на плечи опытных нападающих. Образ Кейна как «молчаливого лидера» является новой тенденцией в современном футболе, где ставка делается на интеллектуальное и техническое превосходство, а не на физическую силу. В итоге Паллистер признал, что Гарри Кейн — своеобразный капитан, но он никогда не станет «агрессивным» лидером на поле.