ЧМ-2026 в разгаре: кто лидирует в системе «гол+пас»?

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящий на полях США, Канады и Мексики, близится к завершению. Соперничество между бомбардирами и самыми результативными игроками уже переросло в настоящую битву.

По итогам прошедших матчей, трон в системе «гол+пас» на данный момент делят сразу три звезды!

Тройка лидеров: ветеран Месси, стремительный Винисиус и грозный Ундав

В борьбе за звание самого полезного футболиста Мундиаля вперед вырвались три игрока, набравшие по 5 результативных баллов:

Лионель Месси (Аргентина): Капитан сборной вновь доказывает, что возраст для него не помеха. Лео всего в 2 матчах 5 раз поразил ворота соперников , возглавив список исключительно за счет забитых мячей.

Винисиус Жуниор (Бразилия): Лидер «пентакампеонов» очень активно начал ЧМ-2026. Он забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 3 играх.

Денис Ундав (Германия): Нападающего Бундестим можно назвать настоящим открытием турнира. Ундав всего в 2 матчах отметился 3 голами и 2 ассистами . Потрясающий показатель эффективности!

ЧМ-2026: Таблица самых результативных футболистов

Также немало звезд, которые наступают на пятки лидерам, имея в своем активе по 4 результативных действия. Ситуация на данный момент выглядит следующим образом:

Футболист Сборная Гол Ассист Общие очки (Гол+Пас) Лионель Месси Аргентина 5 0 5 Винисиус Жуниор Бразилия 4 1 5 Денис Ундав Германия 3 2 5 Килиан Мбаппе Франция 4 0 4 Эрлинг Холанд Норвегия 4 0 4 Александр Исак Швеция 1 3 4 Жоан Манзамби Швейцария 3 1 4

Приближается решающий момент: Групповой этап чемпионата мира подходит к концу. Самые интересные и бескомпромиссные сражения, а также основная борьба за «Золотую бутсу» и номинацию лучшего игрока турнира ждут нас впереди — в плей-офф!