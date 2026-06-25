ЧМ-2026 в разгаре: кто лидирует в системе «гол+пас»?

·37·Спорт
ЧМ-2026 в разгаре: кто лидирует в системе «гол+пас»?

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящий на полях США, Канады и Мексики, близится к завершению. Соперничество между бомбардирами и самыми результативными игроками уже переросло в настоящую битву.

По итогам прошедших матчей, трон в системе «гол+пас» на данный момент делят сразу три звезды!

Тройка лидеров: ветеран Месси, стремительный Винисиус и грозный Ундав

В борьбе за звание самого полезного футболиста Мундиаля вперед вырвались три игрока, набравшие по 5 результативных баллов:

  • Лионель Месси (Аргентина): Капитан сборной вновь доказывает, что возраст для него не помеха. Лео всего в 2 матчах 5 раз поразил ворота соперников, возглавив список исключительно за счет забитых мячей.

  • Винисиус Жуниор (Бразилия): Лидер «пентакампеонов» очень активно начал ЧМ-2026. Он забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 3 играх.

  • Денис Ундав (Германия): Нападающего Бундестим можно назвать настоящим открытием турнира. Ундав всего в 2 матчах отметился 3 голами и 2 ассистами . Потрясающий показатель эффективности!

ЧМ-2026: Таблица самых результативных футболистов

Также немало звезд, которые наступают на пятки лидерам, имея в своем активе по 4 результативных действия. Ситуация на данный момент выглядит следующим образом:

Футболист

Сборная

Гол

Ассист

Общие очки (Гол+Пас)

Лионель Месси

Аргентина

5

0

5

Винисиус Жуниор

Бразилия

4

1

5

Денис Ундав

Германия

3

2

5

Килиан Мбаппе

Франция

4

0

4

Эрлинг Холанд

Норвегия

4

0

4

Александр Исак

Швеция

1

3

4

Жоан Манзамби

Швейцария

3

1

4

Приближается решающий момент: Групповой этап чемпионата мира подходит к концу. Самые интересные и бескомпромиссные сражения, а также основная борьба за «Золотую бутсу» и номинацию лучшего игрока турнира ждут нас впереди — в плей-офф!

Лионель МессиВинисиус ЖуниорДениз УндавСШАГермания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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