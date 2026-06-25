ЧМ-2026 в разгаре: кто лидирует в системе «гол+пас»?
Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года, проходящий на полях США, Канады и Мексики, близится к завершению. Соперничество между бомбардирами и самыми результативными игроками уже переросло в настоящую битву.
По итогам прошедших матчей, трон в системе «гол+пас» на данный момент делят сразу три звезды!
Тройка лидеров: ветеран Месси, стремительный Винисиус и грозный Ундав
В борьбе за звание самого полезного футболиста Мундиаля вперед вырвались три игрока, набравшие по 5 результативных баллов:
Лионель Месси (Аргентина): Капитан сборной вновь доказывает, что возраст для него не помеха. Лео всего в 2 матчах 5 раз поразил ворота соперников, возглавив список исключительно за счет забитых мячей.
Винисиус Жуниор (Бразилия): Лидер «пентакампеонов» очень активно начал ЧМ-2026. Он забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 3 играх.
Денис Ундав (Германия): Нападающего Бундестим можно назвать настоящим открытием турнира. Ундав всего в 2 матчах отметился 3 голами и 2 ассистами . Потрясающий показатель эффективности!
ЧМ-2026: Таблица самых результативных футболистов
Также немало звезд, которые наступают на пятки лидерам, имея в своем активе по 4 результативных действия. Ситуация на данный момент выглядит следующим образом:
Футболист
Сборная
Гол
Ассист
Общие очки (Гол+Пас)
Лионель Месси
Аргентина
5
0
5
Винисиус Жуниор
Бразилия
4
1
5
Денис Ундав
Германия
3
2
5
Килиан Мбаппе
Франция
4
0
4
Эрлинг Холанд
Норвегия
4
0
4
Александр Исак
Швеция
1
3
4
Жоан Манзамби
Швейцария
3
1
4
Приближается решающий момент: Групповой этап чемпионата мира подходит к концу. Самые интересные и бескомпромиссные сражения, а также основная борьба за «Золотую бутсу» и номинацию лучшего игрока турнира ждут нас впереди — в плей-офф!
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