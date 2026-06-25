Неймар вернулся в сборную Бразилии: эмоциональные моменты после перерыва в 981 день

·72·Спорт
Неймар вернулся в сборную Бразилии: эмоциональные моменты после перерыва в 981 день

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар снова вышел на поле в составе национальной команды после перерыва длиной почти в три года. Матч против Шотландии, завершившийся победой со счетом 3:0, стал для футболиста не только физическим, но и серьезным психологическим испытанием. После тяжелой травмы, полученной в октябре 2023 года в игре против Уругвая, Неймар прошел через длительный процесс восстановления. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Выйдя на замену на 75-й минуте матча, который проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами, Неймар не смог скрыть своих эмоций. Когда долгожданный перерыв в 981 день подошел к концу, футболист не сдержал слез. В интервью ТВ Глобо он признался, что его сердце билось очень быстро и перед выходом на поле он чувствовал сильное волнение.

Трудное восстановление и долгожданное возвращение

Травма колена (разрыв передней крестообразной связки и мениска) на долгое время лишила Неймара любимого вида спорта. Футболист неустанно работал, чтобы снова занять свое место в сборной Бразилии под руководством Карло Анчелотти. По данным УОЛ, нападающий провел интенсивные тренировки в последние 25 дней, чтобы быть готовым к игре.

«Я очень счастлив снова надеть форму национальной сборной. Мое физическое состояние в норме, слава богу, всё осталось позади. Быть вне игры было очень трудно, но я не сидел сложа руки. Я много работал, чтобы вернуться в форму», — отметил Неймар после матча. По его словам, слезы на поле были выплеском всех накопившихся эмоций.

Футболист особо отметил неоценимую поддержку своей семьи на этом трудном пути. Его близкие также присутствовали на стадионе в Майами, что сделало эти моменты еще более ценными для Неймара. Семья была свидетелем того, через какие трудности прошел футболист, чтобы вернуться в строй и принять участие в отборочных матчах чемпионата мира.

Возвращение Неймара имеет большое значение для сборной Бразилии. Несмотря на наличие в составе Винисиуса Жуниора и других молодых звезд, опыт и лидерские качества игрока под номером 10 по-прежнему необходимы команде. Уверенная победа над Шотландией еще больше укрепила психологическое состояние команды.

Это возвращение стало важным событием не только для Бразилии, но и для всего мирового футбольного сообщества. Теперь внимание всех приковано к спортивной форме Неймара в следующих матчах и к тому, сможет ли он принести сборной новые победы. Футболист вновь подтвердил, что его главной целью остается победа в крупных турнирах вместе с национальной командой.

НеймарБразилияФутболКарло АнчелоттиСборная Бразилии
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Nodirbek Razzokov
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