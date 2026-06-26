Турция обыграла США, но вылетела из турнира
В группе «D» чемпионата мира 2026 года прошли матчи 3-го тура.
В рамках тура встретились сборные Турции и США. В результативном матче Турция одержала победу над США со счетом 3:2.
На 3-й минуте встречи Трасти вывел США вперед. Вскоре, на 10-й минуте, Гюлер сравнял счет. На 31-й минуте Йылмаз забил второй гол за Турцию.
Во втором тайме США снова активизировались, и на 49-й минуте Берхалтер сумел сравнять счет. На последних минутах матча Айхан забил гол, обеспечив Турции важную победу на ЧМ-2026.
ЧМ-2026. Группа «D», 3-й тур
Турция — США — 3:2
Голы: Гюлер, 10; Йылмаз, 31; Айхан, 90 — Трасти, 3; Берхалтер, 49.
Турция: Чакыр, Бардакчи, Эльмали, Челик, Гюлер, Озджан, Кёкчу, Йылдыз, Йылмаз, Айдын.
США: Тернер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Берхалтер, Веа, Маккенни, Ааронсон, Рикардо Пепи.
Таким образом, сборная США завершила групповой этап в группе «D» на первом месте, набрав 6 очков. Австралия заняла вторую строчку с 4 очками.
Парагвай также набрал 4 очка и расположился на третьем месте. Турция же с 3 очками осталась на последнем месте в группе, завершив свое участие в чемпионате мира.
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