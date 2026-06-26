Тренер ДР Конго: «Против Узбекистана нам придется рисковать»

·3·Спорт
Тренер ДР Конго: «Против Узбекистана нам придется рисковать»

Главный тренер национальной сборной Демократической Республики Конго Себастьен Десабр поделился своими мыслями перед решающим матчем против Узбекистана.

Специалист отметил, что сборная Узбекистана дисциплинированно действует в обороне, поэтому игра не будет легкой. Однако, поскольку ничьей для ДР Конго недостаточно, команда должна пойти на больший риск ради победы.

«Матч против Узбекистана будет непростым, так как они хорошо защищаются. Тем не менее, мы приложим все свои силы. Нам необходимо хорошо отдохнуть и восстановиться до игры», — сказал Десабр.

Главный тренер ДР Конго также сообщил, что в последнем туре его команда будет действовать более агрессивно в атаке по сравнению с двумя предыдущими матчами.

«В игре против Узбекистана нам придется рисковать, так как ничейный результат нас не устроит. Нам нужно пойти на больший риск, чем в первых двух встречах», — добавил он.

Десабр признал, что поражение в матче против Колумбии стало болезненным для команды. По его мнению, если бы в той игре была зафиксирована ничья, положение Конго в турнире было бы гораздо более удобным.

«Проигрыш Колумбии был тяжелым. Если бы мы сыграли вничью, наше положение было бы лучше. Но не стоит забывать, что соперник — сильная команда. Теперь нам нужно сделать правильные выводы из ошибок в той игре», — процитировало издание geosuper.TV издание.

Напомним, что матч между национальными сборными ДР Конго и Узбекистана состоится 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. Этот поединок может определить судьбу путевки в плей-офф для обеих команд.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Арда Гюлер стал лучшим игроком матча Турция — СШААрда Гюлер стал лучшим игроком матча Турция — СШАСегодня, 10:49ЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и ИЧМ-2026: Сегодня пройдут решающие матчи в группах Г, Х и ИСегодня, 10:16Раскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на полеРаскрыты детали таинственного разговора Роналду и Хусанова на полеСегодня, 10:03Япония сыграла вничью со Швецией и заняла второе место (видео)Япония сыграла вничью со Швецией и заняла второе место (видео)Сегодня, 09:51Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в 1/16 финала (видео)Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в 1/16 финала (видео)Сегодня, 09:45Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф (видео)Сегодня, 09:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш