Тренер ДР Конго: «Против Узбекистана нам придется рисковать»

Главный тренер национальной сборной Демократической Республики Конго Себастьен Десабр поделился своими мыслями перед решающим матчем против Узбекистана.

Специалист отметил, что сборная Узбекистана дисциплинированно действует в обороне, поэтому игра не будет легкой. Однако, поскольку ничьей для ДР Конго недостаточно, команда должна пойти на больший риск ради победы.

«Матч против Узбекистана будет непростым, так как они хорошо защищаются. Тем не менее, мы приложим все свои силы. Нам необходимо хорошо отдохнуть и восстановиться до игры», — сказал Десабр.

Главный тренер ДР Конго также сообщил, что в последнем туре его команда будет действовать более агрессивно в атаке по сравнению с двумя предыдущими матчами.

«В игре против Узбекистана нам придется рисковать, так как ничейный результат нас не устроит. Нам нужно пойти на больший риск, чем в первых двух встречах», — добавил он.

Десабр признал, что поражение в матче против Колумбии стало болезненным для команды. По его мнению, если бы в той игре была зафиксирована ничья, положение Конго в турнире было бы гораздо более удобным.

«Проигрыш Колумбии был тяжелым. Если бы мы сыграли вничью, наше положение было бы лучше. Но не стоит забывать, что соперник — сильная команда. Теперь нам нужно сделать правильные выводы из ошибок в той игре», — процитировало издание geosuper.TV издание.

Напомним, что матч между национальными сборными ДР Конго и Узбекистана состоится 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. Этот поединок может определить судьбу путевки в плей-офф для обеих команд.