Гарри Кейн может установить рекорд, которого еще не достигал никто в истории английского футбола

Капитан сборной Англии Гарри Кейн может достичь исторического результата, который еще не покорялся ни одному английскому футболисту. Бывший капитан «Трех львов» Терри Бутчер в интервью Goal.com отметил, что Кейн по своей спортивной форме и долголетию вышел на уровень Криштиану Роналду. По его мнению, нападающий имеет все шансы стать первым английским игроком, принявшим участие в четырех чемпионатах мира. Об этом сообщает Goal.com.

В истории английского футбола даже представители «золотого поколения», такие как Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Уэйн Руни, не имели возможности сыграть на четырех мундиалях. Гарри Кейн уже принял участие в турнирах 2018 и 2022 годов. Если он выйдет на поле на турнире 2026 года, который примут США, Канада и Мексика, это будет его третий чемпионат. По мнению экспертов, Кейн сможет помочь сборной и на чемпионате мира 2030 года.

По стопам Криштиану Роналду и Лионеля Месси

31-летний нападающий, сейчас выступающий за «Баварию», поддерживает свою физическую форму на высшем уровне. В сезоне 2025-26 он забил 61 гол на клубном уровне, что свидетельствует о его отличной спортивной форме. По словам Терри Бутчера, Кейн обладает потенциалом играть на высоком уровне до 40 лет, подобно Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

«Это может стать шестым мундиалем Криштиану Роналду. Гарри Кейн — такой же игрок, который может служить сборной очень долго. Мы видим его игру в «Баварии», и хотя чемпионат Германии не так интенсивен, как английская Премьер-лига, он стабильно забивает и выполняет необходимую работу для команды», — говорит Бутчер.

На данный момент Кейн забил 81 гол за сборную Англии и является рекордсменом в этом показателе. Его следующая цель — обновить рекорд Питера Шилтона по количеству матчей (125) и завоевать престижный трофей со сборной после 60-летнего перерыва. Если он станет чемпионом мира с Англией, то закрепит за собой статус величайшего футболиста в истории страны.

Бывший защитник отметил, что искренность и трудолюбие Кейна сделали его любимцем болельщиков. «Он просто замечательный парень. Все его любят, потому что он честен и предан своему делу. Если он выиграет чемпионат мира с Англией, он сам решит, когда завершить карьеру, и сделает это достойно», — добавил Терри Бутчер.