«Реал» готов предложить двух футболистов за Энсо Фернандеса

·174·Спорт
«Реал» готов предложить двух футболистов за Энсо Фернандеса

Полузащитник «Челси» Энсо Фернандес стал одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Об этом сообщило издание Дефенса Кентрал.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес серьезно изучает возможности трансфера 25-летнего аргентинского футболиста в Мадрид.

Отмечается, что «Реал» готов предложить «Челси» сразу двух своих игроков в обмен на Фернандеса. Мадридцы могут отпустить в лондонский клуб крайнего защитника Альваро Каррераса и полузащитника Эдуардо Камавингу в рамках сделки.

Энсо Фернандес является одним из ключевых игроков в полузащите «Челси», поэтому ожидается, что его трансфер будет непростым.

Рыночная стоимость аргентинского футболиста оценивается в 90 миллионов евро. Его действующий контракт с «синими» рассчитан до конца июня 2032 года.

Теперь главный вопрос заключается в том, рассмотрит ли «Челси» потенциальное предложение с участием Каррераса и Камавинги или предпочтет сохранить Энсо Фернандеса в команде.

Реал МадридЧелсиЭнцо ФернандесФлорентино Перес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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