Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?

Чемпионат мира по футболу-2026, который принимают США, Мексика и Канада, вступил в свою самую жаркую фазу. Очередной игровой день подарил футбольным болельщикам настоящий дождь из голов и неожиданные результаты. За день состоялось всего 6 напряженных противостояний.

Ознакомьтесь со всеми результатами дня:

В сегодняшних матчах силы распределились следующим образом:

Матчи Результат Детали матча Сенегал — Ирак 5 : 0 Сенегал разгромил соперника с безответным счетом 5:0. Норвегия — Франция 1 : 4 «Трехцветные» не стали щадить команду Холанда. Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0 : 0 В бескомпромиссном поединке голы забиты не были. Уругвай — Испания 0 : 1 Испанцы забрали победу с минимальным счетом. Египет — Иран 1 : 1 Две сборные разошлись в боевой ничьей. Новая Зеландия — Бельгия 1 : 5 Бельгийцы отправили в ворота соперника 5 мячей.

Гонка бомбардиров: Месси не намерен отдавать трон!

Борьба за звание самого результативного игрока турнира с каждым часом становится всё острее. На данный момент список бомбардиров возглавляет действующий чемпион мира — капитан сборной Аргентины Лионель Месси . На его счету 5 голов .

Однако за ним стремительно следует группа опасных преследователей, создающих серьезную конкуренцию Лео. У следующих футболистов на данный момент по 4 гола :

Эрлинг Холанд (Норвегия)

Винисиус Жуниор (Бразилия)

Килиан Мбаппе (Франция)

Усман Дембеле (Франция)