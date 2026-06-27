Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?
Чемпионат мира по футболу-2026, который принимают США, Мексика и Канада, вступил в свою самую жаркую фазу. Очередной игровой день подарил футбольным болельщикам настоящий дождь из голов и неожиданные результаты. За день состоялось всего 6 напряженных противостояний.
Ознакомьтесь со всеми результатами дня:
В сегодняшних матчах силы распределились следующим образом:
Матчи
Результат
Детали матча
Сенегал — Ирак
5 : 0
Сенегал разгромил соперника с безответным счетом 5:0.
Норвегия — Франция
1 : 4
«Трехцветные» не стали щадить команду Холанда.
Кабо-Верде — Саудовская Аравия
0 : 0
В бескомпромиссном поединке голы забиты не были.
Уругвай — Испания
0 : 1
Испанцы забрали победу с минимальным счетом.
Египет — Иран
1 : 1
Две сборные разошлись в боевой ничьей.
Новая Зеландия — Бельгия
1 : 5
Бельгийцы отправили в ворота соперника 5 мячей.
Гонка бомбардиров: Месси не намерен отдавать трон!
Борьба за звание самого результативного игрока турнира с каждым часом становится всё острее. На данный момент список бомбардиров возглавляет действующий чемпион мира — капитан сборной Аргентины Лионель Месси . На его счету 5 голов .
Однако за ним стремительно следует группа опасных преследователей, создающих серьезную конкуренцию Лео. У следующих футболистов на данный момент по 4 гола :
Эрлинг Холанд (Норвегия)
Винисиус Жуниор (Бразилия)
Килиан Мбаппе (Франция)
Усман Дембеле (Франция)
Для справки: Матчи ЧМ-2026 стартовали 11 июня текущего года и завершатся финальным поединком 19 июля. Следите за развитием событий вместе с нами!
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