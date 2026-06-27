Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?

·35·Спорт
Шоу голов на ЧМ-2026: какая ситуация в гонке бомбардиров?

Чемпионат мира по футболу-2026, который принимают США, Мексика и Канада, вступил в свою самую жаркую фазу. Очередной игровой день подарил футбольным болельщикам настоящий дождь из голов и неожиданные результаты. За день состоялось всего 6 напряженных противостояний.

Ознакомьтесь со всеми результатами дня:

В сегодняшних матчах силы распределились следующим образом:

Матчи

Результат

Детали матча

Сенегал — Ирак

5 : 0

Сенегал разгромил соперника с безответным счетом 5:0.

Норвегия — Франция

1 : 4

«Трехцветные» не стали щадить команду Холанда.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия

0 : 0

В бескомпромиссном поединке голы забиты не были.

Уругвай — Испания

0 : 1

Испанцы забрали победу с минимальным счетом.

Египет — Иран

1 : 1

Две сборные разошлись в боевой ничьей.

Новая Зеландия — Бельгия

1 : 5

Бельгийцы отправили в ворота соперника 5 мячей.

Гонка бомбардиров: Месси не намерен отдавать трон!

Борьба за звание самого результативного игрока турнира с каждым часом становится всё острее. На данный момент список бомбардиров возглавляет действующий чемпион мира — капитан сборной Аргентины Лионель Месси . На его счету 5 голов .

Однако за ним стремительно следует группа опасных преследователей, создающих серьезную конкуренцию Лео. У следующих футболистов на данный момент по 4 гола :

Для справки: Матчи ЧМ-2026 стартовали 11 июня текущего года и завершатся финальным поединком 19 июля. Следите за развитием событий вместе с нами!

Лионель МессиЭрлинг ХоландКилиан МбаппеВинисиус ЖуниорФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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