Гарри Кейн побил рекорд сборной Англии: реакция Гари Линекера

·6·Спорт
Гарри Кейн побил рекорд сборной Англии: реакция Гари Линекера

Капитан сборной Англии Гарри Кейн в матче против Панамы установил исторический результат, побив 36-летний рекорд Гари Линекера по количеству голов на чемпионатах мира. Нападающий «Баварии» забил гол на 67-й минуте встречи, отметив свой 11-й мяч на мундиалях и став лучшим бомбардиром в истории футбола своей страны. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. Этот исторический момент наблюдал легендарный Гари Линекер, забивший в общей сложности 10 голов на турнирах 1986 и 1990 годов, в эфире своего шоу «The Rest is Football». По сообщению Goal.com, обновление многолетнего рекорда Линекера сопровождалось шутками и интересными спорами в прямом эфире.

Шутки между Линекером и Майкой Ричардсом

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс, находившийся в эфире вместе с Линекером, не упустил возможности подколоть коллегу. Сразу после гола Ричардс иронично заметил: «Гарри, я люблю тебя! Гари больше нет, он больше не актуален, он стал не нужен». В ответ Линекер в шутливой, но резкой форме призвал коллегу «замолчать» и даже с помощью пульта прервал связь с Ричардсом, который был подключен удаленно.

Несмотря на это, 65-летний Линекер искренне высказался о своем преемнике. «Большое спасибо Гарри, от всей души поздравляю его. Сорок лет — это очень долгий срок, я уже начал уставать от этого рекорда. Я очень рад, что именно Гарри Кейн побил этот результат», — отметил легендарный нападающий.

После матча Гарри Кейн сообщил, что связался со своим предшественником и отправил ему шутливое сообщение. «Извини, Гари, теперь я опережаю тебя на один гол», — написал Кейн. Капитан сборной добавил, что считает Линекера одним из величайших нападающих в истории Англии и для него большая честь превзойти его результат.

Это достижение является не только личным рекордом Гарри Кейна, но и имеет большое значение для английского футбола. В настоящее время Кейн укрепляет свой статус лучшего бомбардира сборной всех времен. Его результативность на чемпионатах мира служит фундаментом для будущих успехов команды на международных турнирах.

Гарри КейнГари ЛинекерАнглияРекордФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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