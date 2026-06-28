Китайская компания Loongson представила 16-ядерный энергоэффективный процессор 3C3000

Китайская компания Loongson Technology официально продемонстрировала свой серверный процессор нового поколения — модель Loongson 3C3000. Данный чип ориентирован на создание доступных и эффективных серверных систем и предназначен для корпоративной инфраструктуры и общих задач. Основной особенностью новой разработки является высокая энергоэффективность и опора на национальную архитектуру. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Процессор Loongson 3C3000 построен на базе собственной 64-битной архитектуры LoongArch. Он обладает 16 физическими ядрами, что позволяет обрабатывать 16 потоков данных одновременно. Рабочая частота устройства варьируется в диапазоне от 1,5 до 1,8 GHz. По данным ixbt.com, каждое ядро поддерживает 128-битные векторные инструкции, что повышает точность вычислительных процессов.

Технические возможности и энергоэффективность

По заявлению производителя, новый чип является идеальным решением для файловых серверов, веб-платформ и управления базами данных. Хотя модель 3C3000 предлагает производительность, сопоставимую с предыдущей версией 3C5000, она позиционируется не для AI или сверхсложных вычислений, а как доступный вариант для повседневных бизнес-задач.

Система кэш-памяти процессора также заслуживает внимания: каждое ядро имеет 64 KB L1 кэша инструкций и 64 KB L1 кэша данных, а общий объем L2 кэша составляет 16 MB. Контроллер памяти поддерживает двухканальный стандарт DDR4-2400 с функцией исправления ошибок (ECC). Кроме того, в системе имеется 32 линии интерфейса PCIe, что обеспечивает быструю связь с внешними устройствами.

Одним из важнейших аспектов является энергопотребление. Loongson 3C3000 в обычном рабочем режиме (на частоте 1,5 GHz) потребляет всего 40 W электроэнергии. Это очень низкий показатель для современных серверных процессоров. Благодаря динамическому управлению частотой и технологии отключения неиспользуемых блоков, энергопотребление при низкой нагрузке снижается еще сильнее.

Место на рынке и перспективы

Новый процессор позволяет объединить два чипа в одну систему через шину Loongson Coherent Link (LCL). Это открывает путь к созданию гибких серверных решений для представителей малого и среднего бизнеса. Хотя точная цена устройства пока не объявлена, ожидается, что оно будет поставляться в основном производителям серверного оборудования и крупным корпоративным клиентам.

Подобные технологические шаги Китая направлены на снижение зависимости от таких гигантов, как Intel и AMD, на глобальном рынке. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, подобные доступные и энергоэффективные серверные решения в будущем могут стать интересной альтернативой при модернизации IT-инфраструктуры.