В Ташкенте почти одновременно произошли два пожара

Сегодня, 28 июня, в Ташкентской области и городе Ташкенте почти одновременно произошли два пожара. Один из инцидентов случился в спорткомплексе Ташкентского государственного аграрного университета, второй — в одном из многоквартирных жилых домов Сергелийского района. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что в 15:17 в здании спорткомплекса Ташкентского государственного аграрного университета, расположенного в Кибрайском районе Ташкентской области, произошел пожар в части крыши. Сразу после получения сообщения спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям полностью локализовали пожар к 15:59, а к 16:15 пламя было полностью ликвидировано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Одновременно с этим, в 15:25, в одном из многоэтажных домов в 8-м массиве Сергели махалли «Янги Сергели» Сергелийского района города Ташкента также произошел пожар.

Спасатели прибыли на место происшествия в 15:32 после вызова и сумели полностью потушить пожар к 16:08.

По данным министерства, в результате пожара сгорела мебель и предметы интерьера на площади около 30 квадратных метров квартиры, нанесен материальный ущерб. В данном происшествии пострадавших также не зафиксировано.

В настоящее время причины обоих пожаров, а также размер нанесенного материального ущерба изучаются соответствующими специалистами.