Женщина, заявившая, что Трамп — её отец, теперь просит о встрече

Женщина из Турции, утверждающая, что является биологической дочерью президента США Дональда Трампа, снова привлекла внимание общественности. На этот раз она выразила желание встретиться с Трампом лично, направив официальный запрос через посольство США.

Сообщается, что гражданка Турции Неджла Озмен выразила желание провести личную беседу с президентом США, так как ожидается его визит в Турцию 7–8 июля в связи с саммитом НАТО.

По словам женщины, её главная цель — хотя бы один раз встретиться с человеком, которого она считает своим отцом. Она подчеркнула, что за этим обращением не стоит никакой финансовой выгоды.

Стоит напомнить, что в 2021 году Неджла Озмен уже заявляла, что Дональд Трамп является её биологическим отцом, и обращалась в суд для установления отцовства. По её словам, её мать познакомилась с американским предпринимателем за границей до беременности.

Кроме того, женщина несколько раз требовала проведения ДНК-экспертизы. Однако до настоящего времени она не представила никаких официальных доказательств, подтверждающих её заявления.

На данный момент ни Дональд Трамп, ни его представители не дали публичного комментария по поводу этих утверждений. Турецкие суды также не вынесли официального решения, подтверждающего или опровергающего данный иск.