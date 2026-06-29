Предупреждение звезде «Челси» Коулу Палмеру: для величия необходима стабильность

Талантливый полузащитник «Челси» Коул Палмер в последнее время переживает спад в своей игре. Хотя в дебютном сезоне в Лондоне он поразил всех, его нынешние показатели вызывают беспокойство у экспертов и бывших футболистов. В частности, неожиданным ударом для игрока стало его отсутствие в заявке сборной Англии на чемпионат мира. Об этом сообщает Goal.com .

Легенда «Челси» Франк Лебеф в интервью изданию GOAL поделился своими мыслями о текущем состоянии и будущем Палмера. По его словам, тот факт, что главный тренер сборной Томас Тухель не вызвал его на чемпионат мира, может стать для футболиста «сильной пощечиной». Лебеф объяснил молодому таланту секреты того, как стать по-настоящему великим игроком.

Стабильность — главный критерий звездности

Франк Лебеф подчеркнул, что один удачный сезон не делает футболиста легендой. «Вы становитесь великим футболистом только тогда, когда можете демонстрировать стабильность. Это должен быть не один сезон, а два, три, четыре и пять лет. Например, Криштиану Роналду и Лионель Месси удерживали высокий уровень на протяжении 17 сезонов. Мы все еще ждем стабильности от Килиана Мбаппе, чтобы по завершении его карьеры поставить его в один ряд с легендами», — говорит бывший защитник.

Палмер покинул «Манчестер Сити» летом 2023 года, перейдя в «Челси» за 40 миллионов фунтов стерлингов. Его дебютный сезон был великолепным: 25 голов и награда лучшего молодого игрока года по версии PFA. Однако в сезоне 2024/25 количество голов снизилось до 18, а в сезоне 2025/26, омраченном травмами, — до 11. Это негативно сказалось на его месте в национальной команде.

Сейчас вокруг 24-летнего футболиста ходят различные трансферные слухи. В частности, появились сообщения о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед» — команду, за которой он болел в детстве. Однако руководство «Челси» не намерено отпускать своего обладателя 10-го номера. У него долгосрочный контракт с клубом, рассчитанный до 2033 года.

Руководство клуба надеется, что под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо Коул Палмер снова вернет свою прежнюю спортивную форму. По мнению Лебефа, футболист должен подкреплять свой талант постоянным трудом и психологической устойчивостью. В противном случае он вполне может стать очередной «вспыхнувшей и погасшей звездой» в истории.

Голы Коула Палмера в дебютном сезоне: 25;

Показатель во втором сезоне: 18 голов;

Последний сезон, повлиявший травмы: 11 голов.

Таким образом, ожидается, что предстоящий новый сезон станет важнейшей поворотной точкой в карьере Палмера. Он либо достойно ответит критикам и снова станет лидером, либо останется в рядах средних игроков.