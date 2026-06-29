Blue Origin восстанавливает стартовую площадку после взрыва ракеты New Glenn

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Jeff Bezos, перешла к активной фазе ликвидации последствий серьезной аварии, произошедшей во время испытаний ракеты New Glenn. На стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал с помощью гигантского крана высотой более 180 метров начались работы по демонтажу основной пусковой башни. Об этом сообщает Ixbt.com в своем материале.

Данные меры принимаются после мощного взрыва, который произошел 28 мая этого года во время статических огневых испытаний ракеты New Glenn. Как видно из видео, опубликованного генеральным директором Blue Origin Dave Limp в социальных сетях, компания решила полностью обновить поврежденную инфраструктуру. В результате взрыва пострадала не только пусковая башня, но и транспортно-установочный комплекс, а также системы молниезащиты.

Изменения в стратегии ремонта

Изначально специалисты компании рассматривали возможность ремонта башни на месте, без разбора на части. Однако, по сообщению издания ixbt.com, позже стратегия была изменена. Теперь башня будет полностью демонтирована, и каждая ее секция будет восстановлена отдельно или заменена на новую.

Такой подход был признан руководством Blue Origin наиболее эффективным. Представители компании отметили, что посекционный ремонт ускорит темпы работ и повысит уровень безопасности. Это, в свою очередь, поможет избежать дальнейших задержек в возвращении ракеты New Glenn к полетам.

New Glenn — самая большая и мощная ракета компании Blue Origin, которая рассматривается как основной конкурент проектов Falcon Heavy и Starship от SpaceX. Поэтому скорейший ввод стартовой площадки в эксплуатацию имеет критическое значение для конкуренции на глобальном космическом рынке.

График полетов и планы на будущее

Несмотря на мощный взрыв в мае, Blue Origin сообщила, что важные части основной инфраструктуры сохранились. Компания не отказалась от намерения осуществить первый запуск ракеты New Glenn в космос до конца 2026 года. Текущие демонтажные работы служат именно этой цели.

Данный проект интересен и любителям космических технологий из Узбекистана, так как ожидается, что New Glenn в будущем значительно снизит стоимость вывода спутников на орбиту. В настоящее время работы на мысе Канаверал продолжаются круглосуточно, и процесс с использованием гигантского крана стал одной из крупнейших ремонтных операций в истории космической индустрии.