Blue Origin восстанавливает стартовую площадку после взрыва ракеты New Glenn

·6·Технологии
Blue Origin восстанавливает стартовую площадку после взрыва ракеты New Glenn

Компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Jeff Bezos, перешла к активной фазе ликвидации последствий серьезной аварии, произошедшей во время испытаний ракеты New Glenn. На стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал с помощью гигантского крана высотой более 180 метров начались работы по демонтажу основной пусковой башни. Об этом сообщает Ixbt.com в своем материале.

Данные меры принимаются после мощного взрыва, который произошел 28 мая этого года во время статических огневых испытаний ракеты New Glenn. Как видно из видео, опубликованного генеральным директором Blue Origin Dave Limp в социальных сетях, компания решила полностью обновить поврежденную инфраструктуру. В результате взрыва пострадала не только пусковая башня, но и транспортно-установочный комплекс, а также системы молниезащиты.

Изменения в стратегии ремонта

Изначально специалисты компании рассматривали возможность ремонта башни на месте, без разбора на части. Однако, по сообщению издания ixbt.com, позже стратегия была изменена. Теперь башня будет полностью демонтирована, и каждая ее секция будет восстановлена отдельно или заменена на новую.

Такой подход был признан руководством Blue Origin наиболее эффективным. Представители компании отметили, что посекционный ремонт ускорит темпы работ и повысит уровень безопасности. Это, в свою очередь, поможет избежать дальнейших задержек в возвращении ракеты New Glenn к полетам.

New Glenn — самая большая и мощная ракета компании Blue Origin, которая рассматривается как основной конкурент проектов Falcon Heavy и Starship от SpaceX. Поэтому скорейший ввод стартовой площадки в эксплуатацию имеет критическое значение для конкуренции на глобальном космическом рынке.

График полетов и планы на будущее

Несмотря на мощный взрыв в мае, Blue Origin сообщила, что важные части основной инфраструктуры сохранились. Компания не отказалась от намерения осуществить первый запуск ракеты New Glenn в космос до конца 2026 года. Текущие демонтажные работы служат именно этой цели.

Данный проект интересен и любителям космических технологий из Узбекистана, так как ожидается, что New Glenn в будущем значительно снизит стоимость вывода спутников на орбиту. В настоящее время работы на мысе Канаверал продолжаются круглосуточно, и процесс с использованием гигантского крана стал одной из крупнейших ремонтных операций в истории космической индустрии.

Blue OriginNew GlennJeff BezosКосмосРакета
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудничество Volkswagen и Bosch подходит к концу: проект на 1,5 млрд евро провалилсяСотрудничество Volkswagen и Bosch подходит к концу: проект на 1,5 млрд евро провалилсяСегодня, 15:20Тыква, приготовленная в космосе: китайские тайконавты завершили первый месяц на станции TiangongТыква, приготовленная в космосе: китайские тайконавты завершили первый месяц на станции TiangongСегодня, 14:52Инвестиционное приложение «Сбербанка» вернулось в App Store под новым названиемИнвестиционное приложение «Сбербанка» вернулось в App Store под новым названиемСегодня, 14:26Земля может быть спокойна: опубликован новый вывод об опасности крупных астероидовЗемля может быть спокойна: опубликован новый вывод об опасности крупных астероидовСегодня, 13:50Apple определила планы на 2027 год: ожидаются iPhone 19 Pro и складной iPhone UltraApple определила планы на 2027 год: ожидаются iPhone 19 Pro и складной iPhone UltraСегодня, 13:24Тайна прошлого Солнечной системы: сближение звезды могло изменить облако ОортаТайна прошлого Солнечной системы: сближение звезды могло изменить облако ОортаСегодня, 12:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч