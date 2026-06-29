SpaceX открывает новую эру освоения космоса: возведен завод Гигабай

Компания SpaceX под руководством Илона Маска активно продолжает строительство гигантского завода Гигабай на территории Starbase в Техасе. Этот комплекс станет основным центром массового производства кораблей Starship, которые считаются самой мощной ракетной системой в истории человечества. Темпы строительства на новом объекте демонстрируют, насколько серьезны амбиции SpaceX по колонизации Марса и организации регулярных полетов на Луну. Об этом сообщает .

Новые аэрофотоснимки, сделанные РГВаериалфотос по состоянию на 27 июня 2026 года, демонстрируют огромные металлические конструкции на строительной площадке и непрерывную работу десятков кранов. Ожидается, что объект Гигабай станет одним из крупнейших сооружений не только для SpaceX, но и в мировой промышленной архитектуре. По данным иксбт.ком, этот завод спроектирован так, чтобы иметь возможность собирать до тысячи кораблей Starship в год.

Столкновение масштабов: Мегабай и Гигабай

На фотографиях отчетливо видно, что новый строящийся комплекс Гигабай в несколько раз больше существующего здания Мегабай. Сейчас используемый Мегабай, несмотря на свои огромные размеры, выглядит довольно маленьким на фоне нового гигантского проекта. Даже сам корабль Starship высотой более 50 метров кажется всего лишь деталью рядом с конструкциями Гигабай.

Данный комплекс предназначен для сборки кораблей Starship и ускорителей Super Heavy в крупных промышленных масштабах. Как ранее отмечал Илон Маск, единственный способ снизить стоимость выхода в космос — производить ракеты массово, конвейерным методом, подобно автомобилям. Гигабай призван выполнить именно эту стратегическую задачу.

Технологическая гонка и планы на будущее

В течение 2025 года SpaceX провела пять успешных испытательных полетов системы Starship (ускоритель Super Heavy и корабль Starship). После каждого испытания технические процессы совершенствуются. Запуск нового завода ускорит переход от этапа испытаний к этапу полной эксплуатации. Это имеет косвенное значение даже для развивающихся стран, таких как Узбекистан, так как удешевление космических технологий приведет к дальнейшему совершенствованию глобального интернета (Starlink) и навигационных систем.

По мнению экспертов, выход завода Гигабай на полную мощность позволит SpaceX запускать новую ракету каждые несколько дней. Это установит абсолютно новые стандарты в космической индустрии. В настоящее время работы на строительной площадке продолжаются круглосуточно, что полностью соответствует принципу Илона Маска о том, что «время — самый ценный ресурс».

Подводя итог, это масштабное строительство на территории Starbase — не просто завод, а важнейший технологический фундамент на пути превращения человечества в мультипланетарный вид. После завершения Гигабай войдет в историю как одно из самых высоких и объемных промышленных зданий в мире.