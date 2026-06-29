«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван Юрич

Клуб «Монца» официально объявил о назначении Ивана Юрича на должность главного тренера. 50-летний хорватский специалист сменил на этом посту Паоло Бьянчи.

В новом сезоне «Монца» снова примет участие в итальянской Серии А. Именно поэтому руководство клуба доверило задачу по сохранению команды в высшем дивизионе опытному тренеру.

«Монца» вернулась в Серию А

После одного сезона в Серии В клубу удалось вернуться в высший дивизион Италии.

Теперь основная цель команды — сформировать конкурентоспособный состав в Серии А и сохранить свое место в элите.

Иван Юрич стал ключевой фигурой этого нового проекта.

Юрич сменил Паоло Бьянчи

Согласно официальному заявлению клуба, 50-летний специалист принял руководство командой после Паоло Бьянчи.

Юрич хорошо знаком с итальянским футболом и имеет опыт работы в различных клубах. Руководство «Монцы» верит, что он сможет привить команде организованную, физически мощную и дисциплинированную игру.

Период в «Аталанте» был коротким

Ранее Иван Юрич возглавлял клуб «Аталанта».

Он проработал в команде из Бергамо шесть месяцев, за которые провел 15 официальных матчей.

Показатели Результат Сыграно матчей 15 Побед 4 Ничьих 8 Поражений 3

Хотя под руководством Юрича «Аталанта» редко проигрывала, большое количество ничьих повлияло на стабильность результатов.

Нового тренера ждет сложная задача

Первый сезон для команды, вернувшейся в Серию А, всегда проходит непросто.

«Монце» предстоит решить такие задачи, как:

укрепление состава;

адаптация к высокому темпу игры;

обеспечение стабильности в защите;

набор очков в матчах с сильными соперниками.

Опыт Юрича в итальянском чемпионате может сыграть важную роль именно в этом процессе.

Сможет ли «Монца» остаться в элите?

Возвращение клуба в Серию А стало большой радостью для болельщиков. Но теперь начинается главное испытание.

Сможет ли Иван Юрич быстро привить команде свой стиль и превратить «Монцу» в стабильный клуб высшего дивизиона — ответ на этот вопрос даст новый сезон.

Как вы считаете, сможет ли Иван Юрич удержать «Монцу» в Серии А? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям итальянского футбола.