«Монца» объявила нового главного тренера: команду возглавит Иван Юрич
Клуб «Монца» официально объявил о назначении Ивана Юрича на должность главного тренера. 50-летний хорватский специалист сменил на этом посту Паоло Бьянчи.
В новом сезоне «Монца» снова примет участие в итальянской Серии А. Именно поэтому руководство клуба доверило задачу по сохранению команды в высшем дивизионе опытному тренеру.
«Монца» вернулась в Серию А
После одного сезона в Серии В клубу удалось вернуться в высший дивизион Италии.
Теперь основная цель команды — сформировать конкурентоспособный состав в Серии А и сохранить свое место в элите.
Иван Юрич стал ключевой фигурой этого нового проекта.
Юрич сменил Паоло Бьянчи
Согласно официальному заявлению клуба, 50-летний специалист принял руководство командой после Паоло Бьянчи.
Юрич хорошо знаком с итальянским футболом и имеет опыт работы в различных клубах. Руководство «Монцы» верит, что он сможет привить команде организованную, физически мощную и дисциплинированную игру.
Период в «Аталанте» был коротким
Ранее Иван Юрич возглавлял клуб «Аталанта».
Он проработал в команде из Бергамо шесть месяцев, за которые провел 15 официальных матчей.
Показатели
Результат
Сыграно матчей
15
Побед
4
Ничьих
8
Поражений
3
Хотя под руководством Юрича «Аталанта» редко проигрывала, большое количество ничьих повлияло на стабильность результатов.
Нового тренера ждет сложная задача
Первый сезон для команды, вернувшейся в Серию А, всегда проходит непросто.
«Монце» предстоит решить такие задачи, как:
укрепление состава;
адаптация к высокому темпу игры;
обеспечение стабильности в защите;
набор очков в матчах с сильными соперниками.
Опыт Юрича в итальянском чемпионате может сыграть важную роль именно в этом процессе.
Сможет ли «Монца» остаться в элите?
Возвращение клуба в Серию А стало большой радостью для болельщиков. Но теперь начинается главное испытание.
Сможет ли Иван Юрич быстро привить команде свой стиль и превратить «Монцу» в стабильный клуб высшего дивизиона — ответ на этот вопрос даст новый сезон.
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