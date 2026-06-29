Искусственный интеллект заменяет адвокатов: крупная победа в суде Великобритании

·30·Технологии
Искусственный интеллект заменяет адвокатов: крупная победа в суде Великобритании

В судебной системе Великобритании произошло одно из самых значимых событий в истории юриспруденции. Юридическая компания Гарфиелд AI сообщила о победе в суде по делу, которое было почти полностью подготовлено искусственным интеллектом (ИИ). Это стало первым известным случаем в мире, когда система самостоятельно выполнила всю сложную подготовительную работу по правовому спору и в итоге обеспечила победу истца. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Данное судебное дело было связано с попыткой специалиста по кадрам Тамирес Камаль Такиди взыскать задолженность в размере 7 тысяч фунтов стерлингов со своего работодателя. По словам истца, обращение к традиционным адвокатам было экономически нецелесообразным, так как стоимость услуг могла превысить сумму ожидаемого взыскания. Вместо этого она воспользовалась сервисом Гарфиелд AI, потратив на подготовку документов всего 400 фунтов стерлингов.

Какие задачи выполнил ИИ?

Система, разработанная Гарфиелд AI, взяла на себя огромный объем работы, которую обычно выполняют младшие юристы и помощники адвокатов. По данным иксбт.ком, искусственный интеллект реализовал следующие процессы:

  • Формирование исковых заявлений и процессуальных материалов;
  • Анализ встречного иска ответчика;
  • Сбор и систематизация доказательной базы;
  • Подготовка четырех свидетельских показаний.
Все документы для трехчасового заседания в окружном суде района Уондсворт в Лондоне были собраны именно ИИ. Хотя в зале суда интересы клиента защищал адвокат Доминик Ли, он особо подчеркнул, что система подготовила дело с предельной точностью и эффективностью. По мнению адвоката, хотя живое общение и ораторское мастерство все еще остаются за человеком, в технической подготовке ИИ непревзойден.

Один из основателей Гарфиелд AI Филип Янг отметил, что данное решение станет поворотным моментом в расширении доступа к справедливому правосудию. Ежегодно тысячи малых предприятий и независимых специалистов отказываются от защиты своих прав из-за дороговизны юристов. Новая технология устраняет этот барьер.

Стоит отметить, что компания Гарфиелд AI получила официальную лицензию от британского управления по регулированию юридических услуг в апреле 2025 года. Платформа специализируется преимущественно на небольших гражданских спорах на сумму от 30 до 10 тысяч фунтов. В отличие от обычных чат-ботов, это профессиональный цифровой юрист, обученный на нормах английского права и специальных процедурах.

Этот успех восстанавливает доверие к отрасли после недавних ошибок ИИ, связанных с крупными юридическими фирмами. Если подобные системы продолжат доказывать свою надежность, в ближайшем будущем ожидается, что правовая защита для малого бизнеса и физических лиц станет в несколько раз дешевле и доступнее.

Искусственный ИнтеллектGarfield AIСудТехнологииВеликобритания
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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