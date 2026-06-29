Apple готовит новые чипы М5 Ultra и М7 Ultra для Mac Studio

Компания Apple работает над значительным обновлением Mac Studio, одной из своих самых мощных рабочих станций. По данным аналитика Bloomberg Марка Гурмана, компьютеры с процессором нового поколения М5 Ultra ожидаются на рынке в конце 2026 года. Это обновление станет важным технологическим шагом для профессиональных пользователей и специалистов, занимающихся сложными графическими задачами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Долгосрочные планы компании не ограничиваются только чипом М5. Сообщается, что к 2028 году Apple планирует представить еще более мощную платформу М7 Ultra. Эта стратегия направлена на стабилизацию цикла производства собственных чипов и сохранение лидерства в сегменте устройств с высокой производительностью.

Система охлаждения и возможности искусственного интеллекта

В новых моделях Mac Studio основное внимание будет уделено совершенствованию внутренней архитектуры. В частности, инженеры Apple коренным образом пересматривают систему радиаторов устройства. Это изменение неслучайно, так как новые чипы будут оптимизированы для обработки сложных задач AI, выполняемых непосредственно на устройстве (он-девике). Для предотвращения перегрева процессора под такими тяжелыми нагрузками потребуется более эффективная система охлаждения.

Стоит отметить, что в плане дизайна Mac Studio в ближайшие годы революционных изменений не ожидается. Предполагается, что внешний вид корпуса в модели М5 Ultra останется практически неизменным. Согласно традициям Apple, компания не спешит обновлять дизайн стационарных компьютеров. Например, модель Mac Pro производилась без изменений в течение шести лет, а Mac mini продавалась пятнадцать лет без серьезных внешних обновлений.

На рынке Узбекистана такие устройства, как Mac Studio, популярны в основном среди крупных студий и фрилансеров, занимающихся видеомонтажом, 3Д-моделированием и программированием. Появление новых чипов создаст большие удобства для местных творцов при работе со сложными визуальными эффектами и нейросетями. Текущие М2 Ultra и ожидаемые чипы серии М4 также обеспечивают высокую мощность, однако серии М5 и М7 выведут вычислительную мощность на новый уровень.

Подводя итог, Apple определила многолетний дорожный план для своих пользователей в профессиональном сегменте. Обновления 2026 и 2028 годов еще раз докажут, насколько стремительно компания развивает свою экосистему Apple Силикон, полностью отказавшись от процессоров Intel.