69,5 часов непрерывных шахмат: установлен новый мировой рекорд

·24·Спорт
69,5 часов непрерывных шахмат: установлен новый мировой рекорд

В Лиме, столице Перу, завершился масштабный и изнурительный шахматный марафон, который надолго запомнится в мире спорта. По сообщению издания «Уз Чесс», мероприятие, организованное известным промоутером Вадимом Розенштейном, открыло совершенно новую страницу рекордов в истории шахмат.

Участники соревнований вели настоящую битву на выносливость не только с соперниками за доской, но и с бессонницей, усталостью и временем.

Исторический марафон в цифрах:

Показатели

Зафиксированный результат

Общая продолжительность

69,5 часов (непрерывно)

Общее количество участников

854 шахматиста

Всего сыграно партий

12 445 встреч

Общий призовой фонд

100 000 долларов США

Каким был прежний рекорд? Предыдущий мировой рекорд принадлежал известному нигерийскому шахматисту Тунде Онакоя. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв в шахматы непрерывно в течение 64 часов на Таймс-сквер, символе Нью-Йорка. Марафон в Лиме обновил этот показатель ровно на 5,5 часов и завоевал абсолютное лидерство.

Что говорит организатор?

Главный человек, стоящий за рекордом, — Вадим Розенштейн — поделился своими впечатлениями от этого грандиозного достижения:

«Меня радует даже то, что вначале не всё было идеально. В этом и заключается красота создания чего-то нового. Нам еще многое предстоит изучить, и сделать это можно только на практике.

За последние несколько дней я видел тысячи счастливых лиц. Эти улыбки дают мне силы развивать шахматы по всему миру».

Подобные крупные проекты не только демонстрируют безграничные возможности человеческой воли, но и служат мощным драйвером популяризации шахмат в мировом масштабе. 69,5-часовой марафон в Лиме отныне является новой планкой и серьезным вызовом для всего мирового шахматного сообщества.

ЛимаПеруВадим РозенштейнТунде ОнакояКнига рекордов Гиннесса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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