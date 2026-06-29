Samsung Galaxy Watch Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумулятор

·6·Технологии
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: рекордная яркость и мощный аккумулятор

Южнокорейский технологический гигант Samsung активно работает над своими следующими флагманскими смарт-часами — Galaxy Watch Ultra 2. Согласно последним данным из сети, новое устройство обещает получить не только лучшие в линейке бренда, но и самые передовые показатели дисплея и автономности на всем рынке. Несмотря на минимальные изменения в дизайне, внутренние технические обновления станут настоящим подарком для пользователей. Об этом сообщает Ixbt.com новость сообщает.

По данным известного инсайдера Ice Universe, главной особенностью модели Galaxy Watch Ultra 2 станет её AMOLED-дисплей. Предполагается, что максимальная яркость устройства достигнет рекордных 5000 нит. Для сравнения, текущее первое поколение Galaxy Watch Ultra обладает яркостью 3000 нит, а модель Garmin Fenix 8 Pro — 4500 нит. Это нововведение позволит пользоваться часами без каких-либо затруднений даже под прямыми солнечными лучами.

Новое поколение технологии дисплеев

Для достижения этого результата Samsung планирует использовать новую панель OCF OLED, представленную на выставке MWC 2025. Эти панели, разработанные подразделением Samsung Display, на 20% тоньше и значительно энергоэффективнее своих предшественников. Самое важное: даже при работе на яркости 5000 нит дисплей будет потреблять столько же энергии, сколько панели предыдущего поколения при 3000 нит.

Еще одно важное обновление касается источника питания устройства. Сообщается, что емкость аккумулятора будет увеличена с 590 mAh до 800 mAh. Это означает рост почти на 36%. Комбинация энергоэффективного дисплея и более емкой батареи может увеличить время работы часов на одном заряде с нынешних 60 часов до трех-четырех суток. Это критически важный показатель для любителей активного образа жизни и путешественников.

Прочность и дата презентации

Galaxy Watch Ultra 2 предназначены для экстремальных условий: они защищены по стандарту IP69K и сохраняют уровень водонепроницаемости 10 ATM. Это означает, что с часами можно не только принимать душ, но и безопасно нырять в открытых водоемах. Устройство с его прочным корпусом и высокими технологическими возможностями вступит в серьезную конкуренцию с основным соперником на рынке — Apple Watch Ultra.

По предварительным данным, официальная презентация новых смарт-часов состоится 22 июля этого года. Ожидается, что в этот же день Samsung представит широкой публике свои новые складные смартфоны — Galaxy Flip 8, Galaxy Fold 8 и Galaxy Fold 8 Ultra. Данное мероприятие, несомненно, станет одним из крупнейших технологических шоу бренда в 2025 году.

Стоит отметить, что Ice Universe, распространивший эти сведения, ранее первым публиковал точные данные о дизайне iPhone X, изменениях в iPhone 14 и 200-мегапиксельных сенсорах компании Samsung. Его источники в отделе исследований и разработок Samsung известны предоставлением достоверной информации.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2Смарт-часыТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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