Гарри Кейн отклонил предложение «Барселоны»: английский нападающий остается в «Баварии»

·40·Спорт
Гарри Кейн отклонил предложение «Барселоны»: английский нападающий остается в «Баварии»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн решил надолго связать свое будущее с мюнхенским клубом. Опытный форвард заявил, что не намерен покидать команду, несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

По информации издания The Athletic, руководство «Барселоны» рассматривало кандидатуру Гарри Кейна в качестве достойной замены Роберту Левандовски. Однако ответ, полученный через представителей футболиста, стал неожиданным ударом для каталонцев: 32-летний форвард полностью доволен жизнью в Германии и не планирует покидать «Альянц Арену».

Гарри Кейн стал неотъемлемой частью проекта «Баварии» с момента своего перехода из «Тоттенхэма» в 2023 году. Сообщается, что в контракте нападающего был специальный пункт, который мог быть активирован этим летом, однако он решил им не воспользоваться. Согласно правилам, он должен был уведомить клуб до января, но срок истек без каких-либо действий.

Исторические результаты и новый контракт

Статистика нападающего в Германии впечатляет. По данным Goal.com, в сезоне 2025-26 Гарри Кейн принял участие в 51 матче, забив 61 гол и отдав 7 результативных передач. Эти показатели вывели его на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба — за три сезона он успел забить в общей сложности 146 мячей.

Руководство «Баварии», в частности директор по спорту Макс Эберль, подтвердил, что ведутся переговоры о продлении действующего соглашения с футболистом. Хотя нынешний контракт Кейна рассчитан до 2027 года, клуб намерен оставить его на более длительный срок. Сам футболист в интервью в ноябре отмечал, что вероятность его ухода из Бундеслиги крайне мала.

В настоящее время Гарри Кейн сосредоточен на своих обязательствах в составе национальной сборной. Официальные заявления о его будущем ожидаются после завершения летнего чемпионата мира. Тем не менее, все основания для его пребывания в Мюнхене и подписания нового контракта уже подготовлены.

Хотя предложение такого престижного клуба, как «Барселона», может показаться привлекательным для любого игрока, Гарри Кейн на данном этапе карьеры предпочитает продолжать завоевывать трофеи с «Баварией», нежели пробовать себя в Ла Лиге. Нападающий, уже завоевавший два чемпионских титула в составе мюнхенцев, останется ключевой фигурой в успехах команды в ближайшие годы.

Гарри КейнБаварияБарселонаТрансферФутбол
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