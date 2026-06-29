Южная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы RAMageddon

·3·Технологии
Южная Корея инвестирует 550 миллиардов долларов против угрозы RAMageddon

Технологические гиганты Южной Кореи приступают к реализации масштабного проекта с целью смягчения глобального дефицита чипов памяти, известного в индустрии как кризис «RAMageddon». Компании Samsung и SK Hynix объявили о выделении 518 миллиардов долларов на строительство четырех новых заводов по производству полупроводников в юго-западном регионе страны. Этот шаг направлен на удовлетворение беспрецедентного спроса на чипы, возникшего вследствие стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в материале.

На президентском брифинге в понедельник было подчеркнуто, что данные инвестиции являются частью комплексной национальной стратегии, охватывающей сферы AI, центров обработки данных и физического AI. Согласно плану, помимо производства чипов памяти, еще 52 миллиарда долларов будет потрачено на создание хаба по упаковке памяти с высокой пропускной способностью (HBM) в центральном регионе. Кроме того, такие компании, как SK, GS и Naver, направят 356 миллиардов долларов на строительство AI-датацентров до 2035 года.

Новые «три оси» индустрии

Президент Jae Myung Lee в своем телевизионном обращении назвал полупроводники, физический AI и центры обработки данных «тремя осями» промышленности Южной Кореи в ближайшем будущем. По его словам, существующие технологические кластеры вблизи Сеула достигли предела своих мощностей, и теперь необходимо обеспечить экономический баланс путем распределения инвестиций в отдаленные регионы страны. Ожидается, что 2026 год станет для Южной Кореи годом превращения в «незаменимую» силу на мировом рынке.

В настоящее время Samsung и SK Hynix (вместе с американской компанией Micron) извлекают огромную выгоду из рекордного спроса на чипы памяти, необходимые для систем AI. Однако глобальный дефицит, называемый «RAMageddon», может привести не только к росту цен, но и к серьезным сбоям в цепочках поставок. Именно поэтому корейские производители стремятся расширить свои производственные мощности заранее.

Долгосрочная стратегия компаний

Компания Samsung планирует инвестировать в общей сложности 1,7 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, значительная часть которых будет направлена на новые заводы и AI-центры в регионах Gwangju и Haenam. Представители компании отметили, что эти регионы были выбраны благодаря таким преимуществам, как источники энергии, водоснабжение и квалифицированная рабочая сила. Эти показатели могут превысить 650 миллиардов долларов, которые гиганты из США, такие как Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft, потратят на AI-инфраструктуру в текущем году.

SK Group, в свою очередь, представила долгосрочную дорожную карту на сумму 1,4 триллиона долларов. В то время как SK Hynix расширяет производство полупроводников, SK Telecom будет отвечать за строительство AI-датацентров общей мощностью 15 ГВт по всей стране. Однако аналитики отмечают и риски таких масштабных проектов.

Строительство заводов по производству полупроводников требует многих лет. Основной риск заключается в том, что к моменту запуска заводов конъюнктура рынка может измениться или спрос может упасть, что приведет к избытку продукции и резкому обвалу цен. Несмотря на это, правительство и корпорации Южной Кореи готовы рискнуть, чтобы не упустить лидерство в гонке технологий будущего.

SamsungSK HynixПолупроводникиИскусственный ИнтеллектЮжная Корея
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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