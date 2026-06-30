Элдор Шомуродов откровенно рассказал о чувствах после чемпионата мира

·6·Спорт
Элдор Шомуродов откровенно рассказал о чувствах после чемпионата мира

Капитан и рекордсмен по голам сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился своими эмоциями после исторического участия в ЧМ-2026.

Лидер национальной команды отметил, что его детская мечта сбылась, но честно признал, что результат оказался не таким, как ожидалось. Несмотря на это, он заявил, что данный мундиаль дал ему бесценный опыт и еще большую мотивацию.

«Детская мечта сбылась»

Элдор Шомуродов опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии с чемпионата мира и написал об историческом дебюте.

«С детства я мечтал выйти на поле чемпионата мира. Сегодня эта мечта сбылась. Это были чувства, которые трудно выразить словами», — сказал он.

Поскольку Узбекистан впервые в истории принял участие в финальной стадии чемпионата мира, этот турнир имел особое значение для каждого футболиста.

Результат оказался не таким, как ожидалось

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро провела три матча в группе «K».

Национальная команда:

  • Колумбия 1:3;

  • Португалия 0:5;

  • ДР Конго 1:3

в счете уступила соперникам.

Таким образом, наша сборная покинула турнир на групповом этапе.

Шомуродов открыто высказался и об этом:

«Конечно, не всё прошло так, как мы задумывали. Результат мог быть лучше».

«Этот путь сделал меня сильнее»

Капитан сборной подчеркнул, что, несмотря на поражения, он извлек из мундиаля важные уроки.

По его мнению, ЧМ-2026:

  • дал большой опыт;

  • закалил психологически;

  • повысил мотивацию на будущее;

  • показал необходимость стать еще сильнее.

«Этот путь сделал меня еще сильнее, дал бесценный опыт и подарил огромную мотивацию двигаться вперед», — написал Шомуродов.

Вошел в историю мундиаля

Элдор Шомуродов стал автором второго гола Узбекистана на чемпионате мира.

Таким образом, он стал одним из немногих футболистов в истории страны, забивших гол на ЧМ.

Его удар был включен FIFA в шорт-лист самых красивых голов группового этапа чемпионата мира.

Рекордсмен сборной

Шомуродов является самым результативным футболистом в составе национальной сборной Узбекистана.

Показатель

Результат

Матчи за сборную

95

Забитые голы

45

Статус

Рекордсмен Узбекистана

Голы на ЧМ-2026

1

На протяжении всего турнира он был одним из лучших игроков сборной благодаря своему опыту и лидерским качествам.

Интерес к Шомуродову растет

После мундиаля интерес клубов к узбекскому нападающему усилился.

По имеющейся информации, «Истанбул Башакшехир» получил предложения по Шомуродову от турецких клубов «Фенербахче» и «Трабзонспор».

Это открывает новые возможности для трансфера футболиста в будущем.

«Мы продолжим двигаться вперед»

Шомуродов завершил свое обращение словами благодарности всем, кто его поддерживал.

«Спасибо всем, кто был со мной и поддерживал меня на этом пути. Мы продолжим двигаться вперед».

Хотя первый чемпионат мира Узбекистана не принес ожидаемых результатов, слова Шомуродова показали, что команда готова вернуться еще более сильной после этого опыта.

Как вы считаете, был ли Элдор Шомуродов лучшим игроком Узбекистана на ЧМ-2026? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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