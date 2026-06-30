Джуд Беллингем стал новым лидером Англии: он ведет команду за собой, как Месси

·24·Спорт
Джуд Беллингем стал новым лидером Англии: он ведет команду за собой, как Месси

Уверенная победа сборной Англии в матче против Панамы стала не только командным успехом, но и настоящим бенефисом молодой звезды Джуда Беллингема. Своей игрой на поле и лидерскими качествами он доказал, что становится главной движущей силой современного английского футбола. Об этом сообщает Goal.com .

После завершения матча Беллингем, удостоившийся аплодисментов болельщиков под звуки знаменитой песни «Хей Джуде», показал лучшие показатели по количеству ключевых передач, успешных дриблингов и перехватов. По мнению издания Goal.com, то, что он успел сделать за 70 минут, может служить образцом идеальной игры для современного полузащитника.

Гарри Кейн и Беллингем: борьба за «Золотой мяч»

Хотя Гарри Кейн, забив почти 70 голов за клуб и сборную в течение сезона, остается одним из главных претендентов на «Золотой мяч», влияние Беллингема на поле имеет иное значение. Подобно Лионелю Месси, он превратился в талисман, способный взять ответственность на себя в сложные моменты и решить исход матча.

Примечательно, что за несколько недель до начала турнира место Беллингема в стартовом составе стояло под вопросом. В сборной Англии под руководством Томаса Тухеля существовала жесткая конкуренция между ним и полузащитником «Астон Виллы» Морганом Роджерсом. В то время шансы Беллингема оценивались ниже из-за некоторого спада в «Реал Мадриде».

Однако матчи группового этапа в Северной Америке развеяли все сомнения. Джуд Беллингем не только забивал и отдавал голевые передачи, но и активно действовал в обороне, обеспечив две победы своей команды. Его уверенность и мастерство на поле ожидаются как ключевой фактор долгого пути Англии на этом турнире.

Сейчас прежние осторожные высказывания Томаса Тухеля о Беллингеме кажутся несколько странными. Если изначально тренер рассматривал его как одного из 14–15 кандидатов в основной состав, то теперь атакующий футбол сборной Англии без Джуда представить невозможно. Это свидетельствует о том, что молодой футболист достиг колоссального роста не только технически, но и психологически.

Джуд БеллингемАнглияРеал МадридФутболТомас Тухель
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Президент призвал поддержать сборную УзбекистанаПрезидент призвал поддержать сборную УзбекистанаСегодня, 14:05Неймар высмеял в соцсетях ошибочный прогноз немецкого экономистаНеймар высмеял в соцсетях ошибочный прогноз немецкого экономистаСегодня, 13:17Трагедия в сборной Португалии: Криштиану Роналду и партнеры поддерживают Рикарду КарвальюТрагедия в сборной Португалии: Криштиану Роналду и партнеры поддерживают Рикарду КарвальюСегодня, 13:11Гордость узбекского футбола Элдор Шомуродов отметил 31-летиеГордость узбекского футбола Элдор Шомуродов отметил 31-летиеСегодня, 12:44Юрген Клопп дал неожиданный ответ о сборной ГерманииЮрген Клопп дал неожиданный ответ о сборной ГерманииСегодня, 12:34Руководитель «Манчестер Сити» сказал важное о Мареске...Руководитель «Манчестер Сити» сказал важное о Мареске...Сегодня, 12:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш