Уверенная победа сборной Англии в матче против Панамы стала не только командным успехом, но и настоящим бенефисом молодой звезды Джуда Беллингема. Своей игрой на поле и лидерскими качествами он доказал, что становится главной движущей силой современного английского футбола. Об этом сообщает Goal.com .

После завершения матча Беллингем, удостоившийся аплодисментов болельщиков под звуки знаменитой песни «Хей Джуде», показал лучшие показатели по количеству ключевых передач, успешных дриблингов и перехватов. По мнению издания Goal.com, то, что он успел сделать за 70 минут, может служить образцом идеальной игры для современного полузащитника.

Гарри Кейн и Беллингем: борьба за «Золотой мяч»

Хотя Гарри Кейн, забив почти 70 голов за клуб и сборную в течение сезона, остается одним из главных претендентов на «Золотой мяч», влияние Беллингема на поле имеет иное значение. Подобно Лионелю Месси, он превратился в талисман, способный взять ответственность на себя в сложные моменты и решить исход матча.

Примечательно, что за несколько недель до начала турнира место Беллингема в стартовом составе стояло под вопросом. В сборной Англии под руководством Томаса Тухеля существовала жесткая конкуренция между ним и полузащитником «Астон Виллы» Морганом Роджерсом. В то время шансы Беллингема оценивались ниже из-за некоторого спада в «Реал Мадриде».

Однако матчи группового этапа в Северной Америке развеяли все сомнения. Джуд Беллингем не только забивал и отдавал голевые передачи, но и активно действовал в обороне, обеспечив две победы своей команды. Его уверенность и мастерство на поле ожидаются как ключевой фактор долгого пути Англии на этом турнире.

Сейчас прежние осторожные высказывания Томаса Тухеля о Беллингеме кажутся несколько странными. Если изначально тренер рассматривал его как одного из 14–15 кандидатов в основной состав, то теперь атакующий футбол сборной Англии без Джуда представить невозможно. Это свидетельствует о том, что молодой футболист достиг колоссального роста не только технически, но и психологически.