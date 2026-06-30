Руководитель «Манчестер Сити» сказал важное о Мареске...

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак высказался о назначении Энцо Марески главным тренером команды.

Руководитель клуба подчеркнул, что характер итальянского специалиста, его стиль работы и взгляды на футбол полностью соответствуют будущим планам «горожан».

«Именно эти качества нам и нужны»

Халдун Аль-Мубарак охарактеризовал Мареску как тренера, который всегда стремится к новым вызовам и нацелен на высокие результаты.

«Энцо принесет в команду харизму, огромную страсть к делу и высокий футбольный интеллект. Именно эти качества нам и нужны», — заявил он.

По мнению главы клуба, видение современного футбола Мареской и верность своим идеям станут важным преимуществом для «Сити».

Возвращение в клуб было оценено как естественный шаг

Мареска ранее уже работал в системе «Манчестер Сити» и хорошо знает атмосферу в клубе.

Аль-Мубарак назвал его возвращение ожидаемым и логичным решением.

«Мы рады, что он возвращается в клуб, где его цели и мечты полностью совпадают с нашими», — сказал руководитель клуба.

Он отметил, что это решение стало естественным шагом как для Марески, так и для «Манчестер Сити».

Для Марески подготовлен подходящий состав

Халдун Аль-Мубарак отметил, что в клубе созданы все условия для того, чтобы новый тренер мог реализовать свои идеи.

В распоряжении Марески будут:

игроки высокого уровня;

развитая инфраструктура клуба;

сильный тренерский штаб;

современная футбольная система.

Руководство клуба уверено, что итальянский специалист эффективно воспользуется этими возможностями.

«С большим интересом ждем его вклада»

Аль-Мубарак ожидает, что новый главный тренер внесет значительный вклад в будущие успехи команды.

«Мы с большим интересом ждем, какой вклад он внесет в будущие успехи клуба. Добро пожаловать, Энцо», — написал он на официальном сайте клуба.

Мареска занял место Гвардиолы

Энцо Мареска занял пост главного тренера «Манчестер Сити» вместо Жозепа Гвардиолы.

Таким образом, в клубе начинается новая эра. Теперь главный вопрос — сможет ли Мареска сохранить высокую планку, заданную Гвардиолой?

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