Трампу подарили уникальное золотое кольцо с 321 бриллиантом

·15·Мир
Трампу подарили уникальное золотое кольцо с 321 бриллиантом

Антверпенский всемирный алмазный центр (АВДК) вручил президенту США Дональду Трампу золотое кольцо, украшенное 321 натуральным бриллиантом, в честь 250-летия независимости страны. Подарок был передан послу США в Бельгии Биллу Уайту. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

Сообщается, что уникальное кольцо изготовлено из золота, в него вставлены 321 натуральный бриллиант и еще 75 драгоценных камней. Данный жест рассматривается как символ многолетних экономических и торговых отношений между двумя странами.

По данным АВДК, США на протяжении многих лет остаются одним из важнейших торговых партнеров Антверпена. Большая часть натуральных алмазов, продаваемых в городе, в итоге поставляется американским покупателям.

«Мы хотим, чтобы это кольцо стало особым символом тесного экономического сотрудничества и крепких связей между нашими странами», — говорится в заявлении центра.

Центр также особо подчеркнул, что при изготовлении кольца использовались только натуральные бриллианты.

«Натуральные и синтетические алмазы трудно отличить невооруженным глазом. Однако между ними существует огромная разница с точки зрения происхождения, редкости, стоимости и статуса», — отметили в АВДК.

Для справки: Антверпен более 500 лет признан мировой столицей бриллиантов. Через биржи города проходит торговля почти 80% всех добываемых в мире необработанных алмазов.

Кроме того, в знаменитом алмазном квартале Антверпена работают офисы и представительства 1 700 бриллиантовых компаний из разных стран мира.

Согласно историческим источникам, именно в этом городе в 1863 году была создана первая в мире официальная алмазная биржа. Сегодня на этой территории расположены Антверпенский всемирный алмазный центр и четыре крупные торговые биржи.

Антервейп Мир Диамант ЦентрДональд ТрампБельгияАнтервейп
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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