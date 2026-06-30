Шавкат Мирзиёев выступил с важным призывом относительно сборной

Президент Шавкат Мирзиёев высказался об участии сборной Узбекистана в ЧМ-2026.

Глава государства отметил, что футболисты получили огромный опыт на историческом мундиале, и подчеркнул, что сегодня важно не критиковать их, а напротив — поддерживать и вдохновлять.

«Весь наш народ стал единым целым»

Президент отметил, что вся страна с большим волнением следила за матчами национальной сборной на полях США и Мексики.

«Мы вместе со всем народом, как один человек, с большим волнением следили за играми нашей национальной сборной», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Футболисты Узбекистана на групповом этапе вышли на поле против сильных соперников, занимающих высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Большой опыт против сильных соперников

Сборная на ЧМ-2026 противостояла командам:

Португалии, занимающей 5-е место в рейтинге ФИФА;

Колумбии, занимающей 13-е место;

и ДР Конго, в составе которой много футболистов европейских клубов.

Президент подчеркнул, что эти встречи дали футболистам колоссальный опыт, и они прочувствовали атмосферу мундиаля.

Президент подчеркнул, что эти встречи дали футболистам колоссальный опыт, и они прочувствовали атмосферу мундиаля.

Файзуллаев и Шомуродов вошли в историю

Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов стали авторами первых голов Узбекистана на чемпионате мира.

Эти голы заняли особое место в истории национального футбола и принесли огромную радость болельщикам.

«Аббос Файзуллаев и Элдор Шомуродов забили первые голы, подарив радость нашему народу», — отметил Президент.

«Поиск виноватых не свойственен нашему народу»

Глава государства также отметил, что высказываются разные мнения об участии сборной.

Однако он подчеркнул, что неправильно выражать претензии на эмоциях или искать виновных среди футболистов, защищавших честь Родины.

«Напротив, сегодня поддержка и вдохновение важны как никогда», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Большие победы еще впереди

Президент также остановился на будущем узбекского футбола.

В дальнейшем планируется:

развитие футбольной инфраструктуры;

увеличение инвестиций в отрасль;

усиление внимания к детскому футболу;

поддержка молодых талантов.

планируется.

По словам главы государства, самые большие победы национального футбола еще впереди.

Начнется подготовка к Кубку Азии

В январе 2027 года в Саудовской Аравии пройдет Кубок Азии.

Президент отметил необходимость начать подготовку к этому турниру уже сейчас.

«Мы верим в нашу команду и будем поддерживать их на этом турнире всем народом», — заявил глава государства.

Первый мундиаль — фундамент для будущего

Хотя участие Узбекистана в ЧМ-2026 было тяжелым с точки зрения результата, оно приобрело историческое значение.

Национальная сборная впервые сыграла на полях чемпионата мира против сильнейших команд планеты и накопила важный опыт для будущих крупных турниров.

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