С завода Tesla украли аккумуляторы на миллионы долларов: раскрыта преступная схема

·5·Технологии
С завода Tesla украли аккумуляторы на миллионы долларов: раскрыта преступная схема

Компания Tesla под руководством Илона Маска столкнулась с серией крупных краж на заводе Гигафакторй в штате Невада. Сообщается, что преступникам удалось беспрепятственно вывезти с территории завода грузовики с аккумуляторами стоимостью в миллионы долларов. Эта ситуация указывает на серьезные пробелы в системе логистики и безопасности компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным правоохранительных органов, кражи продолжаются с декабря 2023 года. Преступники в основном выбирали целью полуприцепы с системами хранения энергии для дома Повервалл 3 и аккумуляторами для электромобилей. На данный момент зафиксировано как минимум 11 таких крупных случаев кражи, большинство из которых пришлось на январь текущего года.

Поддельные документы и тщательно спланированная схема

Согласно выводам следствия, преступники выдавали себя за представителей законных транспортных компаний, используя поддельные водительские удостоверения и транспортные документы. Таким образом они беспрепятственно проходили через контрольно-пропускные пункты завода и вывозили ценные грузы. Только за январь было зарегистрировано 9 таких случаев.

Сообщается, что масштаб краж очень велик. Например, в одном из инцидентов были похищены два прицепа с Повервалл общей стоимостью более 950 тысяч долларов. Позже эти прицепы были найдены пустыми в 800 километрах от завода. Это свидетельствует о том, что преступники имеют отлаженную систему по быстрому перемещению груза и заметанию следов.

В настоящее время по подозрению в данных преступлениях задержаны три человека. Им предъявлены обвинения в хранении и сбыте украденного имущества. Полиция предполагает, что за этой схемой стоит крупная организованная преступная группа. Кроме того, от подобных атак пострадали и другие технологические компании в регионе, включая Редвуд Материалс.

Предупреждение для покупателей

Часть украденных аккумуляторов уже появилась на торговых площадках вторичного рынка. Однако специалисты Tesla призывают покупателей быть осторожными. Компания может внести серийные номера украденных устройств в черный список, в результате чего их официальная активация и обновление программного обеспечения станут невозможными.

Это происшествие стало для Tesla не только финансовым убытком, но и серьезным ударом по репутации. То, что логистическая цепочка одного из самых передовых технологических предприятий мира оказалась бессильна перед таким простым, но эффективным мошенничеством, вызывает множество вопросов. Ожидается, что теперь компания радикально пересмотрит порядок приемки и отгрузки товаров на Гигафакторй в Неваде и других заводах.

TeslaGigafactoryPowerwallТехнологииКража
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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