В Узбекистане запущен первый суперкомпьютер

·7·Технологии
В Узбекистане запущен первый суперкомпьютер

В центре «Цифрового правительства» Узбекистана запущен первый суперкомпьютерный кластер. В следующем году планируется увеличить его мощность в три раза.

В текущем году в 20 высших учебных заведениях будут созданы лаборатории искусственного интеллекта. Молодежь сможет бесплатно пользоваться этим суперкомпьютером и лабораториями для разработки решений проблем в регионах и различных отраслях с помощью AI.

В последние годы в городах Ташкент, Нукус, Карши, Термез, Ургенч и Фергана были запущены современные ИТ-парки. На прошлой неделе в Новом Намангане стартовал еще один крупный проект.

Теперь в городах Андижан, Самарканд, Джизак, Бухара, Гулистан, Чирчик, Нурафшон и Навои начнется строительство крупных ИТ-парков общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

Благодаря этим проектам планируется создать более 20 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест для молодежи.

Также будет запущена программа «Мой первый компьютер». В рамках программы половина стоимости ноутбука для 10 тысяч молодых людей из нуждающихся семей будет покрыта за счет Фонда цифровых технологий.

Оставшаяся часть будет предоставлена в виде беспроцентного займа с условием выплаты в течение трех лет.

СуперкомпьютерЦифровое правительствоИскусственный интеллектIT-паркМой первый компьютер
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