Баэна рассказал о тяжелом периоде в жизни после конфликта с Вальверде

Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Алекс Баэна рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, наступившем после конфликта с Федерико Вальверде.

По словам футболиста, после инцидента давление ощутил не только он сам, но и члены его семьи. Он признался, что, возможно, не смог бы преодолеть эти трудности без помощи психолога.

Как начался конфликт в 2023 году?

Разногласия между Баэной и Вальверде возникли в 2023 году.

Согласно сообщениям СМИ, во время матча Баэна оскорбил уругвайского футболиста. Позже появились сообщения о том, что Вальверде подждал соперника на парковке после игры и ударил его в лицо.

Баэна подал заявление в полицию после этого инцидента, однако дело было отклонено до рассмотрения в суде.

Угрозы дошли и до его семьи

По словам Баэны, самая тяжелая ситуация возникла, когда начались угрозы в адрес его близких.

«Самым тяжелым было то, что угрозы дошли и до членов моей семьи. Им писали сообщения с угрозами, звонили посреди ночи, угрожали убийством», — сказал он.

Футболист подчеркнул, что в то время больше беспокоился о своей семье, чем о себе.

Помощь психолога стала решающей

Алекс Баэна открыто заявил, что помощь специалиста была очень важна для преодоления психологического давления.

«Если бы не помощь психолога, возможно, я бы сегодня здесь не сидел», — приводит его слова Mundo Deportivo.

Это признание показало, насколько сильно внешнее давление в профессиональном спорте может иногда влиять на психическое состояние футболистов.

Баэна сейчас в составе сборной Испании

Несмотря на трудные времена, Алекс Баэна продолжает свою футбольную карьеру.

В настоящее время он находится в распоряжении национальной сборной Испании, которая готовится к чемпионату мира 2026 года.

Испания в стадии 1/16 финала выйдет на поле против Австрии.

Борьба вне поля тоже непроста

Футболистов часто оценивают только по их игре на поле. Однако история Баэны показала, что за славой, критикой и угрозами может скрываться тяжелое психологическое давление.

То, что он открыто заговорил о помощи психолога, еще раз напомнило о важности обращения к специалисту в подобных ситуациях.

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