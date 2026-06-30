Нагельсман сделал тяжелое «признание» о Германии: что он раскрыл?

Сборная Германии вылетела с ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала.

После матча главный тренер Юлиан Нагельсман резко оценил результат. По его мнению, после третьего подряд раннего вылета с чемпионата мира Германию теперь трудно назвать командой первого уровня.

«Это абсолютно неприемлемо»

Нагельсман назвал вылет команды уже на стадии 1/16 финала тяжелым провалом.

«Вылет в 1/16 финала — это абсолютно неприемлемый результат для нас», — заявил он.

От команды ожидали гораздо более высокого результата, так как Германия завершила групповой этап на первом месте.

Неудачи на трех чемпионатах мира подряд

Германия не смогла достичь своих целей на трех последних чемпионатах мира после победы в 2014 году.

2018 год — вылет на групповом этапе;

2022 год — вылет на групповом этапе;

2026 год — поражение в 1/16 финала.

«Германия досрочно покидает турнир на третьем чемпионате мира подряд», — сказал Нагельсман.

«Теперь нас нельзя назвать командой первого уровня»

Самые жесткие слова тренера касались нынешнего статуса Германии.

«После таких результатов нас больше нельзя считать командой первого уровня», — сообщил он изданию ESPN.

Это заявление указывает на необходимость серьезных перемен в немецком футболе.

Парагвай оказался сильнее в серии пенальти

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1.

В серии пенальти Парагвай победил со счетом 4:3 и прошел в следующий раунд.

Показатель Результат Матч Германия — Парагвай Основное и дополнительное время 1:1 Серия пенальти 3:4 Итог Германия покинула турнир

Какие изменения ждут Германию?

Очевидно, что после третьего провала на мундиале подряд в немецком футболе начнутся серьезные дискуссии.

Теперь могут быть пересмотрены тренерский штаб, кадровая политика и психологическая подготовка команды к большим играм.

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