Барселона полностью отказалась от трансфера Харри Кейна: причины известны

Испанский клуб «Барселона» официально прекратил переговоры по трансферу нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна. Каталонцы долгое время рассматривали английского бомбардира как достойного кандидата на замену Роберту Левандовски, однако ряд серьезных факторов привел к тому, что сделка не состоялась. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Marca, спортивный директор «Барселоны» Деку в настоящее время решил сосредоточиться на других вариантах для усиления линии атаки. Заполнение бреши, возникшей после ухода Роберта Левандовски, остается приоритетной задачей для клуба, однако вариант с Харри Кейном теперь полностью снят с повестки дня.

Почему трансфер не состоялся?

Основной причиной прекращения трансфера стала позиция самого футболиста. Харри Кейн сообщил руководству «Барселоны», что полностью доволен жизнью в Германии и не намерен покидать «Альянц Арену». 32-летний нападающий готовится к переговорам о продлении контракта с «Баварией».

Кроме того, руководство «Баварии» также не намерено продавать свою звезду. Если четыре года назад Роберт Левандовски шел на конфликт с клубом, чтобы перебраться в Каталонию, то Харри Кейн такого пути не выбирал. Нападающий, установивший рекорд, забив 61 гол во всех турнирах сезона 2025-26, останется центральной частью проекта мюнхенского клуба.

Новая цель — Хулиан Альварес

Теперь «Барселона» сосредоточила все свое внимание на нападающем «Атлетико Мадрид» Хулиане Альваресе. Подписать аргентинского футболиста будет непросто, так как мадридский клуб не хочет продавать своего бомбардира главному сопернику по внутреннему чемпионату. Несмотря на это, Деку планирует предпринять последнюю решающую попытку по подписанию чемпиона мира.

Если трансфер Хулиана Альвареса также не состоится, «Барселона» воспользуется внутренними ресурсами ради сохранения финансовой стабильности. Тренерский штаб намерен решить проблему путем смены амплуа имеющихся игроков, не покупая нового нападающего. При этом следующие футболисты могут выполнять роль центрального нападающего или «ложной девятки»:

Дани Ольмо

Ферран Торрес

Ламин Ямаль

Руководство клуба верит, что с помощью этих универсальных игроков удастся сохранить результативность в атаке. Это позволит «Барселоне» избежать рискованных покупок в экономически сложный период.