Деклан Райс высоко оценил шансы сборной Англии в сериях пенальти

·20·Спорт
Деклан Райс высоко оценил шансы сборной Англии в сериях пенальти

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс перед плей-офф чемпионата мира поделился своими мыслями о психологическом состоянии команды и подготовке к сериям пенальти. По его словам, нынешний состав состоит из одних из лучших исполнителей пенальти в истории страны. Ожидается, что этот фактор обеспечит подопечным Томаса Тухеля важное преимущество в решающие моменты. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Перед матчем 1/16 финала чемпионата мира против сборной ДР Конго Райс отметил свою полную уверенность в мастерстве товарищей по команде. Английская футбольная ассоциация и тренерский штаб прекрасно понимают, что из-за расширенного формата турнира вероятность столкновения как минимум с одной серией пенальти очень высока. Именно поэтому на тренировках этому аспекту уделяется особое внимание.

Опыт и новые специалисты

В эпоху Гарета Саутгейта Англия покончила со своей традиционной «неудачливостью» в сериях пенальти, одержав победу в трех из четырех серий. В частности, победа над Колумбией на чемпионате мира 2018 года имела историческое значение. Томас Тухель, стремясь продолжить эту традицию, привлек в состав таких футболистов, как Иван Тони, который считается настоящим экспертом по пенальти.

Райс подчеркнул, что в команде есть не только Гарри Кейн, но и такие хладнокровные исполнители, как Энтони Гордон, Букайо Сака, Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. «Я смотрю на эту группу и не верю, что в истории Англии было поколение более качественных бьющих пенальти», — добавил полузащитник «Арсенала».

Психологическая подготовка и личностный рост

Говоря о своем опыте исполнения пенальти, Деклан Райс признался, что раньше испытывал сильное волнение и тревогу. Однако точный удар по воротам «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов придал ему огромной уверенности. Он осознал важность изучения «психологических игр» с вратарями и сохранения хладнокровия при выборе направления удара.

Интересно, что Райс проявляет крайнюю осторожность в отношении капитана команды Гарри Кейна. «Я не могу подойти к Гарри Кейну и давать ему советы по исполнению пенальти, потому что он лучший в мире в этом деле. У всех правильный настрой, мы знаем, что делать, без лишних слов. Надеюсь, наши вратари также помогут нам, отразив несколько ударов», — говорит футболист.

Очевидно, что путь сборной Англии в плей-офф не будет легким, но уверенность команды на 11-метровой отметке вселяет надежду в болельщиков. Для любителей футбола также интересен рост сборной Англии в этом компоненте, так как на протяжении многих лет команда покидала крупные турниры именно из-за пенальти.

АнглияЧемпионат мираГарри КейнДеклан РайсФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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