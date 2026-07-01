АИ-агент ОпенКлав теперь доступен на платформах Android и iOS

·13·Технологии
АИ-агент ОпенКлав теперь доступен на платформах Android и iOS

ОпенКлав, агент с открытым исходным кодом, вызвавший заметный резонанс в мире искусственного интеллекта, теперь стал доступен и для пользователей мобильных устройств. Автоматизированная система, покорившая интернет в начале этого года, официально представлена в виде приложения для платформ iOS и Android. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Как сообщается на странице проекта ОпенКлав в социальной сети Кс (бывший Twitter), пользователи теперь могут подключить свои смартфоны к сервису ОпенКлав Гатевай. Это специальный уровень маршрутизации, который связывает запросы пользователя с АИ-агентами и инструментами, необходимыми им для выполнения конкретных задач. Это позволяет управлять сложными технологическими процессами непосредственно с мобильного устройства в кармане.

Основное преимущество этого приложения заключается в том, что при правильном программировании агенты могут стать очень полезными помощниками в повседневных делах. Пользователи ОпенКлав уже тестируют систему в различных областях: от написания программного кода до планирования еженедельного рациона питания. Тем не менее, некоторые пользователи отметили, что результаты работы системы не всегда оказываются безупречными.

Обзор проекта МолтБук и истории ОпенКлав

Проект ОпенКлав обрел популярность в начале этого года с запуском социальной сети МолтБук. Данная платформа привлекла внимание многих тем, что якобы полностью управлялась АИ-агентами. В феврале создатель ОпенКлав Питер Стайнбергер объявил о своем переходе в команду OpenAI, что еще больше подогрело интерес к проекту.

Однако позже исследователи обнаружили, что некоторые агенты в проекте МолтБук на самом деле управлялись людьми. Эта ситуация послужила своеобразным маркетинговым ходом для ОпенКлав, продемонстрировав, как может выглядеть будущее на базе агентов. Хотя к надежности проекта возникли вопросы, он дал мощный толчок популяризации АИ-агентов.

Сегодня АИ-агенты становятся неотъемлемой частью технологического ландшафта. Они интегрируются в нгай большее количество сфер, включая мобильные экосистемы. Выпуск приложения ОпенКлав для Android и iOS создает для пользователей еще более широкие и удобные условия использования возможностей искусственного интеллекта.

OpenClawИскусственный ИнтеллектAndroidiOSOpenAI
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Немецкий бренд Пункт. представил защищенный смартфон МК03 на базе АфйОСНемецкий бренд Пункт. представил защищенный смартфон МК03 на базе АфйОССегодня, 03:24Акебеам представила аккумулятор 21700 с рекордной емкостью 6400 мА·чАкебеам представила аккумулятор 21700 с рекордной емкостью 6400 мА·чСегодня, 02:55Цель после Марса — Титан: человечество планирует освоение спутника СатурнаЦель после Марса — Титан: человечество планирует освоение спутника СатурнаСегодня, 02:21Команда DeepMind, победившая человека в покере, теперь управляет миллиардами на биржеКоманда DeepMind, победившая человека в покере, теперь управляет миллиардами на биржеСегодня, 01:57PlayStation 6 может оказаться значительно дороже ожидаемого: себестоимость близка к 1000 долларамPlayStation 6 может оказаться значительно дороже ожидаемого: себестоимость близка к 1000 долларамСегодня, 00:29Google представила модель Нано Банана 2 Lite, создающую изображения за секундыGoogle представила модель Нано Банана 2 Lite, создающую изображения за секундыСегодня, 00:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов