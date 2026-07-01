ОпенКлав, агент с открытым исходным кодом, вызвавший заметный резонанс в мире искусственного интеллекта, теперь стал доступен и для пользователей мобильных устройств. Автоматизированная система, покорившая интернет в начале этого года, официально представлена в виде приложения для платформ iOS и Android. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Как сообщается на странице проекта ОпенКлав в социальной сети Кс (бывший Twitter), пользователи теперь могут подключить свои смартфоны к сервису ОпенКлав Гатевай. Это специальный уровень маршрутизации, который связывает запросы пользователя с АИ-агентами и инструментами, необходимыми им для выполнения конкретных задач. Это позволяет управлять сложными технологическими процессами непосредственно с мобильного устройства в кармане.

Основное преимущество этого приложения заключается в том, что при правильном программировании агенты могут стать очень полезными помощниками в повседневных делах. Пользователи ОпенКлав уже тестируют систему в различных областях: от написания программного кода до планирования еженедельного рациона питания. Тем не менее, некоторые пользователи отметили, что результаты работы системы не всегда оказываются безупречными.

Обзор проекта МолтБук и истории ОпенКлав

Проект ОпенКлав обрел популярность в начале этого года с запуском социальной сети МолтБук. Данная платформа привлекла внимание многих тем, что якобы полностью управлялась АИ-агентами. В феврале создатель ОпенКлав Питер Стайнбергер объявил о своем переходе в команду OpenAI , что еще больше подогрело интерес к проекту.

Однако позже исследователи обнаружили, что некоторые агенты в проекте МолтБук на самом деле управлялись людьми. Эта ситуация послужила своеобразным маркетинговым ходом для ОпенКлав, продемонстрировав, как может выглядеть будущее на базе агентов. Хотя к надежности проекта возникли вопросы, он дал мощный толчок популяризации АИ-агентов.

Сегодня АИ-агенты становятся неотъемлемой частью технологического ландшафта. Они интегрируются в нгай большее количество сфер, включая мобильные экосистемы. Выпуск приложения ОпенКлав для Android и iOS создает для пользователей еще более широкие и удобные условия использования возможностей искусственного интеллекта.