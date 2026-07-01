Акебеам представила аккумулятор 21700 с рекордной емкостью 6400 мА·ч

·23·Технологии
Акебеам представила аккумулятор 21700 с рекордной емкостью 6400 мА·ч

На рынке портативных источников энергии произошло важное событие: компания Акебеам продемонстрировала одну из самых емких батарей формата 21700 — модель АБ21КП6425. Главной особенностью данного устройства является его емкость 6400 мА·ч (22,4 Вт·ч). Этот показатель на данный момент является одним из самых высоких на мировом рынке среди аккумуляторов этого типа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Еще одной важной деталью нового аккумулятора является встроенный в корпус порт USB-C. По данным иксбт.ком, благодаря специальной плате управления батарею можно заряжать напрямую через кабель без использования отдельного зарядного устройства. Это избавляет пользователей от необходимости носить с собой дополнительные аксессуары и повышает удобство эксплуатации.

Технологические решения и плотность энергии

По заявлению производителя, определенная часть внутреннего объема корпуса аккумулятора была выделена под разъем USB-C и контроллер заряда. Несмотря на это, инженерам удалось сохранить одну из самых высоких плотностей энергии в своем классе. Эта технология позволяет сосредоточить максимальную мощность в компактном размере, что особенно важно для профессиональных фонарей и гаджетов с высоким энергопотреблением.

В настоящее время аккумулятор АБ21КП6425 поставляется только в комплекте с новым фонарем Акебеам П20 Mini. Пользователи могут заряжать устройство как внутри фонаря, так и вынув его и подключившись напрямую через порт USB-C. Такой универсальный подход очень полезен в полевых условиях или в поездках.

Место на рынке и перспективы

Пока новый аккумулятор не поступил в розничную продажу как отдельный продукт. В официальном интернет-магазине Акебеам также еще не объявлены его цена и полные технические характеристики. Тем не менее, отраслевые эксперты ожидают, что эта модель вызовет большой интерес на рынке, так как она выделяется не только емкостью, но и функциональностью.

Для сравнения, до появления этой модели самой мощной батареей компании в формате 21700 была модель АБ21КП56. Она обладает емкостью 5600 мА·ч, продается примерно за 22 доллара и не имеет встроенного порта USB-C. Новая модель не только увеличила емкость на 800 мА·ч, но и интегрировала современный стандарт зарядки.

На рынке Узбекистана продукция Акебеам также популярна среди любителей качественного осветительного оборудования. Появление новых высокоемких аккумуляторов станет отличным решением, особенно для специалистов, требующих длительной автономной работы — туристов, спасателей и инженеров.

AcebeamАккумуляторUSB-CТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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