Оливер Кан: соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду больше не повторится

·4·Спорт
Оливер Кан: соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду больше не повторится

Один из легендарных представителей футбольного мира, бывший вратарь сборной Германии и «Баварии» Оливер Кан поделился своими размышлениями о многолетнем соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду. По его мнению, стабильность и высокие стандарты игры, установленные этими двумя звездами, могут больше никогда не встретиться в мировом футболе. Об этом сообщает издание Zee5. Об этом Goal.com сообщает .

Противостояние Месси и Роналду, продолжающееся почти двадцать лет, остается одной из главных тем в футбольном мире. Кан подчеркнул, что их величие основано не на публичных заявлениях или словесных перепалках, а на неустанном труде и результатах на поле. Немецкая легенда назвал это соперничество уникальным явлением в истории футбола.

Величие, доказанное без слов

«Криштиану Роналду и Лионель Месси почти двадцать лет подталкивали друг друга к новым вершинам. Их соперничество строилось не на словах, оно доказывалось показателями в каждом матче. Каждый сезон они соревновались, чтобы стать еще лучше. Вряд ли футбольный мир увидит другое противостояние с такой стабильностью и мастерством», — говорит Оливер Кан.

Статистические данные также подтверждают эти мысли. Месси и Роналду в течение девяти лет выступали в качестве прямых соперников в чемпионате Испании. В этот период аргентинская звезда в составе «Барселоны», а португальский нападающий в составе «Реал Мадрида» добились беспрецедентных успехов. Если Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов с мадридским клубом, то Месси с каталонским клубом завоевал в общей сложности десять титулов Ла Лиги и четыре кубка Лиги чемпионов.

Рекорды и мечта о чемпионате мира

В плане индивидуальных наград эти два футболиста также не уступают лидерства никому. Лионель Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча», а Криштиану Роналду пять раз был удостоен этой престижной награды. В настоящее время Роналду стремится довести количество голов в своей карьере до 1000, на данный момент на его счету 975 мячей.

В крупном турнире, который проходит в настоящее время, обе звезды защищают честь своих национальных сборных. Месси установил рекорд как лучший бомбардир в истории чемпионатов мира, забив 19 голов. На текущем этапе турнира сборная Аргентины выйдет на поле против Кабо-Верде, а Португалия — против Хорватии.

Лионель Месси пытается защитить чемпионский титул, завоеванный в 2022 году, в то время как для Криштиану Роналду этот турнир может стать последним шансом заполучить единственный недостающий трофей в своей богатой коллекции. На данный момент в гонке бомбардиров лидирует Месси с 6 голами, а Роналду забил 2 мяча.

Лионель МессиКриштиану РоналдуОливер КанРеал МадридБарселона
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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