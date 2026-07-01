Плей-офф ЧМ-2026: дубль Кейна спас Англию от поражения

В плей-офф ЧМ-2026 завершился очередной напряженный матч. Сборная Англии, несмотря на отставание в счете, обыграла ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

Победу англичанам принесли два гола капитана команды Гарри Кейна, забитых во втором тайме.

ДР Конго открыли счет уже на 7-й минуте

Встреча, прошедшая в Атланте, началась очень удачно для ДР Конго.

На 7-й минуте матча Сипенга поразил ворота Англии, выведя африканцев вперед.

После этого Англия перешла в мощное наступление, однако в первом тайме сравнять счет не смогла.

Кейн начал камбэк

Во втором тайме англичане еще больше усилили давление. На 74-й минуте Гарри Кейн забил гол, восстановив равновесие на табло.

Спустя 12 минут капитан Англии вновь нашел путь к воротам ДР Конго, обеспечив своей команде победу.

Таким образом, дубль Кейна спас Англию от вылета из турнира.

Следующий соперник Англии — Мексика

Благодаря победе со счетом 2:1 Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Теперь англичане сразятся со сборной Мексики, которая является одним из хозяев турнира.

Мексика прошла в следующий раунд, обыграв в предыдущем этапе Эквадор.

Детали матча

ЧМ-2026. 1/16 финала

Англия — ДР Конго — 2:1

1 июля, Атланта.

Голы: Кейн, 74, 86 — Сипенга, 7.

Предупреждения: Беллингем, 19 — Садики, 28.

Составы команд

Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Гехи, О'Райли, Райс (Стоунз, 90+1), Андерсон, Беллингем, Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.

ДР Конго: Мпаси, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку (Каямбе, 89), Мукау (Кайембе, 76), Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса.

Решающее слово осталось за капитаном

Англия столкнулась с серьезными трудностями на протяжении матча, но мастерство Кейна изменило исход встречи.

Теперь болельщиков ждет еще одно бескомпромиссное столкновение между Англией и Мексикой.