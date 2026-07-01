Плей-офф ЧМ-2026: дубль Кейна спас Англию от поражения
В плей-офф ЧМ-2026 завершился очередной напряженный матч. Сборная Англии, несмотря на отставание в счете, обыграла ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.
Победу англичанам принесли два гола капитана команды Гарри Кейна, забитых во втором тайме.
ДР Конго открыли счет уже на 7-й минуте
Встреча, прошедшая в Атланте, началась очень удачно для ДР Конго.
На 7-й минуте матча Сипенга поразил ворота Англии, выведя африканцев вперед.
После этого Англия перешла в мощное наступление, однако в первом тайме сравнять счет не смогла.
Кейн начал камбэк
Во втором тайме англичане еще больше усилили давление. На 74-й минуте Гарри Кейн забил гол, восстановив равновесие на табло.
Спустя 12 минут капитан Англии вновь нашел путь к воротам ДР Конго, обеспечив своей команде победу.
Таким образом, дубль Кейна спас Англию от вылета из турнира.
Следующий соперник Англии — Мексика
Благодаря победе со счетом 2:1 Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.
Теперь англичане сразятся со сборной Мексики, которая является одним из хозяев турнира.
Мексика прошла в следующий раунд, обыграв в предыдущем этапе Эквадор.
Детали матча
ЧМ-2026. 1/16 финала
Англия — ДР Конго — 2:1
1 июля, Атланта.
Голы: Кейн, 74, 86 — Сипенга, 7.
Предупреждения: Беллингем, 19 — Садики, 28.
Составы команд
Англия: Пикфорд, Спенс, Конса, Гехи, О'Райли, Райс (Стоунз, 90+1), Андерсон, Беллингем, Рэшфорд, Мадуэке, Кейн.
ДР Конго: Мпаси, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку (Каямбе, 89), Мукау (Кайембе, 76), Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса.
Решающее слово осталось за капитаном
Англия столкнулась с серьезными трудностями на протяжении матча, но мастерство Кейна изменило исход встречи.
Теперь болельщиков ждет еще одно бескомпромиссное столкновение между Англией и Мексикой.
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