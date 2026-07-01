Как в Ташкенте встретили сборную Узбекистана

1 июля в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония встречи футболистов сборной Узбекистана, вернувшихся на родину после завершения участия в ЧМ-2026.

На мероприятии было особо отмечено, что сейчас важно не критиковать футболистов, а поддерживать их и вдохновлять на будущие большие победы.

Футболистов встретили официальные лица и болельщики

В церемонии приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, глава СГБ, президент Федерации футбола Узбекистана Баходир Курбонов, первый вице-президент ФФУ Равшан Ирматов и другие официальные лица.

Также в аэропорту присутствовали:

близкие футболистов;

молодежь;

ветераны футбола;

болельщики;

артисты

и другие гости.

Был продемонстрирован адрес президента

В ходе мероприятия было показано видео с мыслями президента Шавката Мирзиёева об участии национальной сборной и его призывом поддерживать футболистов.

Глава государства отметил, что футболисты получили важный опыт на чемпионате мира.

«Поиск виновных и выражение протеста на излишних эмоциях не свойственны нашему народу. Большие победы еще впереди», — заявил президент.

Участники церемонии поддержали эти слова, отметив историческую значимость первого участия Узбекистана в мундиале.

Арипов высказался о «диванных экспертах»

Премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что футболисты национальной сборной с мужеством боролись против достойных соперников.

Имея в виду тех, кто резко критиковал команду в социальных сетях, он призвал футболистов не обращать внимания на «диванных экспертов».

«Они просто хотят собрать лайки за счет вашей популярности», — сказал премьер-министр.

Арипов подчеркнул, что сборная достойно играла против соперников с сильными футболистами и высокими позициями в рейтинге ФИФА.

«Каждая атака, каждая защита, каждый удар и каждый момент борьбы дарили нашему народу волнение, надежду и гордость», — добавил он.

Футболисты дали обещание на будущее

На церемонии выступили и сами футболисты сборной. Они отметили, что ЧМ-2026 стал для них большой школой опыта, и пообещали приложить все силы для достижения лучших результатов в будущем.

Каннаваро не участвовал в церемонии

Главный тренер национальной сборной Фабио Каннаваро не присутствовал на встрече в Ташкенте. Он сообщил, что после завершения участия команды в чемпионате мира отправится на отдых на родину в Италию.

Результаты Узбекистана на мундиале

Сборная Узбекистана провела три матча в групповом этапе:

Колумбия — 1:3;

Португалия — 0:5;

ДР Конго — 1:3.

Авторами первых голов нашей сборной на чемпионате мира стали Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов.

Узбекистан занял последнее место в группе и по итогам турнира расположился на 46-м месте среди 48 команд.

Первый мундиаль — начало большого пути

Хотя результаты оказались не такими, как ожидалось, первое участие Узбекистана в чемпионате мира стало важной страницей в истории национального футбола.

Теперь футболисты намерены сделать правильные выводы из этого опыта и радовать болельщиков большими победами на следующих турнирах.