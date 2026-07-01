Как в Ташкенте встретили сборную Узбекистана
1 июля в международном аэропорту Ташкента прошла торжественная церемония встречи футболистов сборной Узбекистана, вернувшихся на родину после завершения участия в ЧМ-2026.
На мероприятии было особо отмечено, что сейчас важно не критиковать футболистов, а поддерживать их и вдохновлять на будущие большие победы.
Футболистов встретили официальные лица и болельщики
В церемонии приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов, глава СГБ, президент Федерации футбола Узбекистана Баходир Курбонов, первый вице-президент ФФУ Равшан Ирматов и другие официальные лица.
Также в аэропорту присутствовали:
близкие футболистов;
молодежь;
ветераны футбола;
болельщики;
артисты
и другие гости.
Был продемонстрирован адрес президента
В ходе мероприятия было показано видео с мыслями президента Шавката Мирзиёева об участии национальной сборной и его призывом поддерживать футболистов.
Глава государства отметил, что футболисты получили важный опыт на чемпионате мира.
«Поиск виновных и выражение протеста на излишних эмоциях не свойственны нашему народу. Большие победы еще впереди», — заявил президент.
Участники церемонии поддержали эти слова, отметив историческую значимость первого участия Узбекистана в мундиале.
Арипов высказался о «диванных экспертах»
Премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что футболисты национальной сборной с мужеством боролись против достойных соперников.
Имея в виду тех, кто резко критиковал команду в социальных сетях, он призвал футболистов не обращать внимания на «диванных экспертов».
«Они просто хотят собрать лайки за счет вашей популярности», — сказал премьер-министр.
Арипов подчеркнул, что сборная достойно играла против соперников с сильными футболистами и высокими позициями в рейтинге ФИФА.
«Каждая атака, каждая защита, каждый удар и каждый момент борьбы дарили нашему народу волнение, надежду и гордость», — добавил он.
Футболисты дали обещание на будущее
На церемонии выступили и сами футболисты сборной. Они отметили, что ЧМ-2026 стал для них большой школой опыта, и пообещали приложить все силы для достижения лучших результатов в будущем.
Каннаваро не участвовал в церемонии
Главный тренер национальной сборной Фабио Каннаваро не присутствовал на встрече в Ташкенте. Он сообщил, что после завершения участия команды в чемпионате мира отправится на отдых на родину в Италию.
Результаты Узбекистана на мундиале
Сборная Узбекистана провела три матча в групповом этапе:
Колумбия — 1:3;
Португалия — 0:5;
ДР Конго — 1:3.
Авторами первых голов нашей сборной на чемпионате мира стали Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов.
Узбекистан занял последнее место в группе и по итогам турнира расположился на 46-м месте среди 48 команд.
Первый мундиаль — начало большого пути
Хотя результаты оказались не такими, как ожидалось, первое участие Узбекистана в чемпионате мира стало важной страницей в истории национального футбола.
Теперь футболисты намерены сделать правильные выводы из этого опыта и радовать болельщиков большими победами на следующих турнирах.
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