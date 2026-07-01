На Бали обезьяна украла телефон туриста и сделала десятки селфи

Британский турист, прогуливающийся возле местного храма на Бали, столкнулся с неожиданной ситуацией. Макака выхватила его смартфон и убежала в сторону леса.

Турист определил местоположение устройства с помощью программы отслеживания. После поисков совместно с сотрудниками охраны смартфон был найден примерно через час.

Телефон вернули владельцу в неповрежденном виде. Однако в его галерее сохранились десятки селфи, которые обезьяна сделала сама себе.

Этот случай и фотографии быстро распространились в социальных сетях, вызвав множество забавных комментариев пользователей.