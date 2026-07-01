Cloudflare заставляет АИ-компании платить за контент

·30·Технологии
Cloudflare заставляет АИ-компании платить за контент

Cloudflare, одна из ведущих компаний в области интернет-безопасности и инфраструктуры, объявила о новой строгой политике в отношении индустрии искусственного интеллекта (AI). В целях защиты интеллектуальной собственности владельцев веб-сайтов компания потребовала четко разграничить поиск и АИ-ботов. Ожидается, что этот шаг коренным образом изменит экосистему обмена данными в глобальной сети. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Согласно данным Cloudflare, с 15 сентября 2026 года стандартные настройки компании будут автоматически блокировать доступ к страницам с рекламой для «смешанных» ботов (миксед-усе кравлерс), которые объединяют цели поиска и обучения AI. Это означает, что таким гигантам, как Google, придется разделить своих ботов на два типа: один для традиционного поиска, другой — для обучения АИ-моделей.

Авторское право и честная конкуренция

В настоящее время многие издатели и владельцы сайтов хотят, чтобы их контент отображался в поисковых системах, но против того, чтобы эти данные бесплатно использовались для обучения АИ-моделей. Основатель и CEO Cloudflare Мэтью Принс подчеркнул, что сегодня более половины интернет-трафика генерируется не людьми, а ботами. Это требует принятия оперативных мер для создания устойчивой цифровой экосистемы.

Cloudflare открыто раскритиковала крупнейшую в мире поисковую систему (подразумевая Google), отметив, что та обладает в два раза большим объемом данных, чем другие АИ-компании. Причина в том, что владельцы сайтов вынуждены предоставлять свои данные для обучения AI, чтобы не выпасть из результатов поиска. Хотя Google предоставляет возможность отказа через своего бота Google Экстендед, Cloudflare считает этого недостаточным.

Новая экономическая модель: Пай Пер Усе

Компания предлагает не только ограничения, но и источники дохода для издателей. Ранее анонсированная система Пай Пер Кравл (оплата за каждое сканирование) теперь превращается в модель Пай Пер Усе (оплата за каждое использование). Благодаря этой системе издатели смогут получать оплату за каждый случай, когда их контент создает ценность с помощью AI.

Эти новые правила распространяются на всех новых клиентов платформы Cloudflare, недавно созданные сайты и всех пользователей бесплатных тарифов. Эти изменения могут побудить технологических гигантов, таких как OpenAI, Google и Microsoft, пересмотреть свои стратегии и заключать прямые контракты с издателями за качественный контент.

Эта новость имеет важное значение и для узбекистанских создателей контента и представителей СМИ. Учитывая широкое использование сервисов Cloudflare местными сайтами, в будущем возрастет контроль над освоением данных на узбекском языке системами AI, что, вероятно, создаст дополнительные возможности для монетизации.

CloudflareИскусственный ИнтеллектGoogleТехнологииИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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