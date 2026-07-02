ЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчах
На чемпионате мира 2026 года продолжаются решающие матчи стадии 1/16 финала. Сегодня и в ночь на 3 июля болельщиков ждут поединки Испания — Австрия, Португалия — Хорватия, а также Швейцария — Алжир.
После этих встреч будут заполнены еще несколько свободных мест в сетке четвертьфинала.
Испания пройдет проверку Австрией
В первом противостоянии дня столкнутся национальные сборные Испании и Австрии.
Испания завершила групповой этап на первом месте и вышла в плей-офф. Австрия же постарается сотворить сенсацию в матче против сильного соперника.
Матч начнется 2 июля в 23:59 по ташкентскому времени.
Большое столкновение Роналду и Модрича
В ночь на 3 июля футбольных фанатов ждет принципиальный матч между Португалией и Хорватией.
Поединок с участием таких легенд мирового футбола, как Криштиану Роналду и Лука Модрич, стартует в 04:00.
Победитель этой встречи в четвертьфинале встретится с победителем пары Испания — Австрия.
Швейцария выйдет против Алжира
Еще один важный матч дня пройдет между сборными Швейцарии и Алжира.
Поединок начнется в 08:00 по ташкентскому времени. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с командой, одержавшей победу в матче Колумбия — Гана.
Сегодняшние матчи
Матч
Дата
Время начала
Испания — Австрия
2 июля
23:59
Португалия — Хорватия
3 июля
04:00
Швейцария — Алжир
3 июля
08:00
Все времена указаны по Ташкенту.
Известны пять пар четвертьфинала
На данный момент сформировались следующие пары стадии 1/8 финала ЧМ-2026:
Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
США — Бельгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия.
Оставшиеся три пары станут известны после следующих матчей 1/16 финала.
Какой путь остался в турнирной сетке?
Победители матчей Португалия — Хорватия и Испания — Австрия сразятся друг с другом в четвертьфинале.
Также:
Победитель матча Аргентина — Кабо-Верде сыграет с победителем пары Австралия — Египет;
Победитель матча Швейцария — Алжир сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.
Таким образом, значимость каждого матча на чемпионате мира растет. Теперь даже одна ошибка может привести к вылету команды из турнира.
Как вы считаете, смогут ли Испания, Португалия и Швейцария одержать победу в своих матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях.
…