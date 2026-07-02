ЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчах

·44·Спорт
ЧМ-2026: кто выйдет на поле в сегодняшних трех матчах

На чемпионате мира 2026 года продолжаются решающие матчи стадии 1/16 финала. Сегодня и в ночь на 3 июля болельщиков ждут поединки Испания — Австрия, ПортугалияХорватия, а также Швейцария — Алжир.

После этих встреч будут заполнены еще несколько свободных мест в сетке четвертьфинала.

Испания пройдет проверку Австрией

В первом противостоянии дня столкнутся национальные сборные Испании и Австрии.

Испания завершила групповой этап на первом месте и вышла в плей-офф. Австрия же постарается сотворить сенсацию в матче против сильного соперника.

Матч начнется 2 июля в 23:59 по ташкентскому времени.

Большое столкновение Роналду и Модрича

В ночь на 3 июля футбольных фанатов ждет принципиальный матч между Португалией и Хорватией.

Поединок с участием таких легенд мирового футбола, как Криштиану Роналду и Лука Модрич, стартует в 04:00.

Победитель этой встречи в четвертьфинале встретится с победителем пары Испания — Австрия.

Швейцария выйдет против Алжира

Еще один важный матч дня пройдет между сборными Швейцарии и Алжира.

Поединок начнется в 08:00 по ташкентскому времени. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с командой, одержавшей победу в матче Колумбия — Гана.

Сегодняшние матчи

Матч

Дата

Время начала

Испания — Австрия

2 июля

23:59

Португалия — Хорватия

3 июля

04:00

Швейцария — Алжир

3 июля

08:00

Все времена указаны по Ташкенту.

Известны пять пар четвертьфинала

На данный момент сформировались следующие пары стадии 1/8 финала ЧМ-2026:

  • Парагвай — Франция;

  • Канада — Марокко;

  • США — Бельгия;

  • Бразилия — Норвегия;

  • Мексика — Англия.

Оставшиеся три пары станут известны после следующих матчей 1/16 финала.

Какой путь остался в турнирной сетке?

Победители матчей Португалия — Хорватия и Испания — Австрия сразятся друг с другом в четвертьфинале.

Также:

  • Победитель матча Аргентина — Кабо-Верде сыграет с победителем пары Австралия — Египет;

  • Победитель матча Швейцария — Алжир сыграет с победителем пары Колумбия — Гана.

Таким образом, значимость каждого матча на чемпионате мира растет. Теперь даже одна ошибка может привести к вылету команды из турнира.

Как вы считаете, смогут ли Испания, Португалия и Швейцария одержать победу в своих матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях.

ИспанияПортугалияХорватияАлжирШвейцария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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