Elon Musk хочет вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink и Optimus

·24·Технологии
Elon Musk хочет вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink и Optimus

Основатель Tesla и SpaceX Elon Musk анонсировал очередной революционный проект, который может изменить будущее человечества. По его словам, объединение технологий чипов Neuralink и гуманоидных роботов Optimus позволит вернуть способность к передвижению людям с ограниченными физическими возможностями, особенно тем, кто оказался парализован. Это не просто медицинская помощь, а шаг к созданию полноценного кибер-тела. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время пациенты с имплантированными чипами Neuralink научились управлять компьютерами и различными устройствами только силой мысли. По словам Маска, эта технология позволит людям, потерявшим способность к общению, таким как Стивен Хокинг, взаимодействовать с окружающими почти с той же скоростью, что и здоровые люди. Однако следующий этап проекта нацелен на еще более масштабные задачи.

Кибер-тело и ноги, управляемые силой мысли

Согласно новой концепции, Neuralink считывает сигналы мозга и связывает их с технологическими компонентами робота Optimus. Например, человек с параличом ног сможет управлять роботизированными конечностями без каких-либо кнопок или джойстиков, только с помощью команд мозга. В этом процессе ожидается восстановление обратной связи с соматосенсорной корой мозга, что позволит человеку чувствовать прикосновения через искусственные органы.

По сообщению издания иксбт.ком, Elon Musk сравнил этот проект с идеей «человека за шесть миллионов долларов» из известных фантастических произведений. Однако миллиардер подчеркнул, что в реальной жизни такое кибер-тело будет значительно дешевле. По предварительным расчетам, стоимость всей системы может составить около 60 000 долларов.

По мнению Маска, современные способы общения человека (речь или набор текста) слишком медленны и неэффективны. Neuralink же поднимет скорость обмена данными между мозгом и цифровым миром до беспрецедентного уровня. В сочетании с возможностями робота Optimus эта технология поможет обойти биологические ограничения человеческого тела.

В настоящее время начался процесс поставки комплектующих для роботов Tesla Optimus. Сообщается, что массовое производство этих гуманоидных роботов стартует летом этого года. Это свидетельствует о том, что идея создания кибер-тела — не далекое будущее, а реальность ближайших лет.

Успех этой технологии может открыть новую страницу не только в медицине, но и в эволюционном развитии человечества. Если тандем Neuralink и Optimus даст ожидаемый результат, миллионы людей смогут вернуть свою независимость и стать полноценными членами общества.

Elon MuskNeuralinkOptimusТехнологииTesla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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