Tesla Optimus готов к производству: Илон Маск открыл самый передовой завод роботов в мире

Компания Tesla вывела свой проект человекоподобных роботов — Optimus — на новый этап. Глава компании Илон Маск поделился в социальных сетях новым снимком с завода во Фримонте. На фото видно, что место флагманов Tesla, автомобилей Model S и Model X, теперь заняла линия по производству роботов. Это свидетельствует не только о технологическом обновлении, но и об изменении основного стратегического направления компании. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает говорит.

Завод во Фримонте занимает важное место в истории Tesla. Приобретенный в 2010 году у предприятия NUMMI, созданного совместно Toyota и GM, этот объект с 2012 года служил основным производственным центром компании. Теперь же здесь будут собираться самые сложные и передовые гуманоидные роботы в мире. По данным ixbt.com, на преобразование автомобильной линии в систему производства роботов ушло всего четыре месяца.

Рекордно быстрая трансформация

Илон Маск назвал этот процесс «невероятно быстрым». Линии сборки автомобилей были полностью демонтированы, а вместо них установлены модульные системы из Германии и десятки новых линий комплектующих. Эта новая система специализируется на сборке сложных узлов роботов Optimus Gen 3, включая приводы и аккумуляторы.

Каждый робот Optimus состоит примерно из 10 000 уникальных деталей, что значительно усложняет процесс производства. Поэтому на начальном этапе ожидается медленный рост объемов выпуска. Однако в долгосрочной перспективе Tesla планирует довести мощность этой линии во Фримонте до 1 миллиона роботов в год.

Планы на будущее и ожидаемые цены

По мнению руководства Tesla, Optimus станет самым масштабным продуктом в истории компании. Согласно прогнозам Маска, спрос на этих роботов в будущем может превысить 20 миллиардов единиц. Это больше, чем любое другое технологическое устройство в истории человечества. Основная задача роботов будет заключаться в помощи людям не только в промышленности, но и в повседневной жизни.

Согласно установленным планам компании:

массовое производство роботов Optimus начнется этим летом;

начало продаж ожидается к концу 2027 года;

стоимость одного робота оценивается примерно от 20 000 до 30 000 долларов.

Также Илон Маск подчеркнул синергию технологий Optimus и чипов Neuralink. Это позволит восстанавливать или расширять физические возможности людей с помощью кибертехнологий. На сегодняшний день модель Optimus 3 признана одним из самых передовых роботов в мире, и ожидается, что в ближайшие годы она произведет революцию на рынке труда и в быту.