ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)

·4·Спорт
ЧМ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (смотрите голы)

На чемпионате мира продолжаются матчи 1/16 финала. Англия встретилась с ДР Конго, которая вышла из группы, оставив позади Узбекистан, и совершила камбэк благодаря дублю Кейна.

Англия – ДР Конго 2:1
Голы: Сипенга, 7 (0:1). Кейн, 75 (1:1). Кейн, 86 (2:1)
Англия: Пикфорд, Конса, Гейи, О'Райли, Спенс (Эзе, 70), Райс (Стоунз, 90+1), Андерсон, Беллингем, Рэшфорд (Сака, 60), Мадуэке (Гордон, 60), Кейн
ДР Конго: Мпаси-Нзау, Туанзебе, МБемба, Масуаку (Дж. Кайембе, 89), Ван-Биссака, Мутуссами (Майеле, 89), Садики, Мукау (Э. Кайембе, 76), Сипенга (Бонгонда, 76), Мбуку (Элиа, 64), Висса
Предупреждения: Беллингем, 19 – Садики, 28

АнглияКонго ДРКейнСипенга
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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