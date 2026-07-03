Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала

На чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.

Один из фаворитов турнира, сборная Испании, уверенно обыграла Австрию со счетом 3:0 и вышла в восьмую часть финала. Героем встречи стал Микель Оярсабаль, забивший два мяча.

Оярсабаль открыл счет

В первом тайме матча, прошедшего в Инглвуде, Испания захватила преимущество.

На 36-й минуте Микель Оярсабаль поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом Испании.

Порро закрепил успех

Во втором тайме Испания продолжила играть в атакующий футбол.

На 66-й минуте Педро Порро довел счет до 2:0. А на 89-й минуте встречи Оярсабаль забил свой второй гол, установив окончательный результат — 3:0.

Марк Кукурелья в этом матче отметился двумя голевыми передачами.

Следующий соперник — Португалия или Хорватия

В 1/8 финала Испания встретится с победителем пары Португалия — Хорватия.

Таким образом, испанцы уверенно прошли первое испытание в плей-офф, вновь доказав, что являются одними из главных претендентов на чемпионство.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Испания — Австрия — 3:0

2 июля, Инглвуд

Голы: Оярсабаль, 36, 89; Порро, 66.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт (Пубиль, 90+3), Кукурелья, Родри, Педри (Руис, 90+3), Ямаль (Гави, 85), Ольмо (Мерино, 71), Баэна (Торрес, 71), Оярсабаль.

Австрия: А. Шлагер, Пош (Прасс, 86), Дансо, Алаба, Лаймер, Зайвальд (Чуквуэмека, 46), К. Шлагер (Гриллич, 46), Шмид (Калайдžič, 60), Ваннер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 60).

Предупреждение: Пош, 83.