Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала
На чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.
Один из фаворитов турнира, сборная Испании, уверенно обыграла Австрию со счетом 3:0 и вышла в восьмую часть финала. Героем встречи стал Микель Оярсабаль, забивший два мяча.
Оярсабаль открыл счет
В первом тайме матча, прошедшего в Инглвуде, Испания захватила преимущество.
На 36-й минуте Микель Оярсабаль поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом Испании.
Порро закрепил успех
Во втором тайме Испания продолжила играть в атакующий футбол.
На 66-й минуте Педро Порро довел счет до 2:0. А на 89-й минуте встречи Оярсабаль забил свой второй гол, установив окончательный результат — 3:0.
Марк Кукурелья в этом матче отметился двумя голевыми передачами.
Следующий соперник — Португалия или Хорватия
В 1/8 финала Испания встретится с победителем пары Португалия — Хорватия.
Таким образом, испанцы уверенно прошли первое испытание в плей-офф, вновь доказав, что являются одними из главных претендентов на чемпионство.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Испания — Австрия — 3:0
2 июля, Инглвуд
Голы: Оярсабаль, 36, 89; Порро, 66.
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт (Пубиль, 90+3), Кукурелья, Родри, Педри (Руис, 90+3), Ямаль (Гави, 85), Ольмо (Мерино, 71), Баэна (Торрес, 71), Оярсабаль.
Австрия: А. Шлагер, Пош (Прасс, 86), Дансо, Алаба, Лаймер, Зайвальд (Чуквуэмека, 46), К. Шлагер (Гриллич, 46), Шмид (Калайдžič, 60), Ваннер, Забитцер, Грегорич (Арнаутович, 60).
Предупреждение: Пош, 83.
…